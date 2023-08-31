《鍾之日記》８月３１日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中國８月官方製造業採購經理指數（ＰＭＩ）回升至４９﹒７％，優於市場預期的

４９﹒４％，為近五個月高位。不過外資流出趨勢不改，加上內房股意外急挫，拖累滬綜指全日

維持約０﹒５％跌幅，收市則跌０﹒５５％，報３１１９﹒８８點，深成指同跌０﹒６１％，創

業板指跌０﹒６９％。交投氣氛急速轉下，兩市全日成交８２９２億元人民幣，按日同大減

１５﹒８％，陸股通全日淨流出４２﹒９７億元人民幣。

總結本月，「提振」和「走資」成為股市關鍵詞。７月經濟數據一面倒走弱，多家外資大行

認為中國無法完成今年經濟增長目標，加上碧桂園（０２００７）債務風險爆發、中融信託產品

逾期兌付等消息影響下，外資通過陸股通持續流出Ａ股市場，本月２３個交易日中總共有１９個

交易日屬淨流出，淨流出金額高達８９６﹒８３億元人民幣，創下歷史記錄。本月內，中國當局

連番出招提振資本市場，包括政策降息、下調證券交易印花稅、公募基金入市、收緊ＩＰＯ、規

範股份減持等等，但是市場依然沒見回升。

累計全月滬綜指下跌５﹒２％，是２０２２年９月以來最大單月跌幅，期間滬指低見

３０５３﹒０４點，創下今年新低；深成指全月挫６﹒８５％，曾見２０２２年４月以來新低；

創業板指全月跌６％，曾創２０２０年５月以來新低。



＊超級颱風來勢洶洶，預計港股明日休市＊



美國８月私營企業新增職位較預期少，加上美國第二季經濟增長向下修訂至２﹒１％，差過

預期，市場注視聯儲局下月會否暫停加息。港股今天先升後跌，恒生指數收報１８３８２，跌

１００點或跌０﹒５％，ＭＳＣＩ換馬因素下，大市成交增至逾１３００億元。

由於天文台預告明天凌晨二時至清晨五時改掛八號烈風訊號，港股明日幾乎可以肯定全日停

市。恒指服務公司表示，倘香港證券市場於９月１日因惡劣天氣安排而全天休市（例如懸掛八號

或以上颱風訊號），９月指數調整將推遲一個交易日至９月４日（下周一）收市後實施，指數調

整結果將於９月５日（下周二）生效。



＊銀行將降存款利率，後續寬鬆不要太期待＊



據《證券時報》引述消息指，多家全國性商業銀行將於９月１日起再度下調存款掛牌利率，

一年期存款下調１０個基點，二年期下調２０個基點，三年期、五年期定期存款掛牌利率下調

２５個基點，下調幅度較外媒此前報道的下調５至２０基點為高。報道指，這是商業銀行第三輪

主動調整存款掛牌利率，上一輪是在今年６月初，相隔不到三個月，而今次存款利率調降幅度普

遍更大，且主要針對定期存款和大額存單。

近日多家上市銀行高管在中期業績發布會上預測，下半年淨息差仍有收窄壓力，被視為銀行

將再度下調存款利率的信號。例如中國銀行（０３９８８）副行長張毅表示下半年息差下行的壓

力仍然非常大，該行截至６月底淨息差１﹒６７厘，持續低於１﹒８厘「警戒線」水平。

商業銀行股今日表現個別，中行跌１﹒５％，農行（０１２８８）升１﹒１％，工行

（０１３９８）升０﹒８％，交行（０３３２８）升０﹒７％。

事實上，外界均認為中國政府未來推出的寬鬆措施將很有限。惠譽在評級報告中表示，中國

決策層對經濟增長放緩沒有做出太大反應，進一步的財政寬鬆可能會受到限制，預計未來不會有

大規模的中央政府刺激，但可能通過國有和政策性銀行對經濟提供支持；高盛預計，中國未來幾

個月將採取溫和而零散的貨幣、財政和住房寬鬆措施。



＊看不清未來，內房極悲觀＊



中國樓市下行，悲觀情緒泛濫，內房模範生碧桂園（０２００７）陷入危機後，連優等生萬

科（０２２０２）亦叫苦連天，萬科公布上半年營業收入２００８﹒９億元人民幣，淨利潤儘管

同比下降近兩成但仍錄得９８﹒７億元，是第一季的六倍有多，不過萬科主席郁亮表示，公司短

期利潤有壓力，但經營安全完全沒有問題，樓市顯然已經跌過頭，希望已經出台的政策能盡快落

實到位。郁亮更感慨，所有行業從業人員都感覺到前所未有的壓力，看不清未來，每個人都很不

容易。

萬科同日宣布，基於當前公司Ａ股股價處於低位，經審慎分析，並充分聽取投資者意見，公

司決定終止建議發行Ａ股。萬科表示各項業務經營正常、財務狀況安全健康，終止建議發行Ａ股

不會對日常生產經營造成重大不利影響。

萬科收回配股抽水計劃，惟Ａ股仍全日大跌３﹒９％，Ｈ股跌３﹒８％。

繼兩大一線城市廣州和深圳昨日先後宣布啟動「認房不認貸」後，廣東中山市今日宣布，即

日起實施「認房不認貸」，是首個表態落實此項政策的二線城市。不過，內房股繼續跌，富力地

產（０２７７７）挫５﹒５％，世茂集團（００８１３）、龍湖集團（００９６０）齊跌

４﹒７％。

恒大集團（０３３３３）反高潮，收升１﹒８５％，騰訊新聞《潛望》今日指出，創辦人、

董事局主席許家印與丁玉梅早在去年已經辦理離婚事宜，而目前許家印常駐廣州，正常參與公司

運營，不可隨意見外人。





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