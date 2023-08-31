  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

31/08/2023 09:41

《Ａ股焦點》內銀存款利率料再降，中行稱息差下行壓力大，Ａ微升

　　《經濟通通訊社３１日專訊》據《證券時報》引述消息指，多家全國性商業銀行將於９月１
日起再度下調存款掛牌利率，一年期存款下調１０個基點，二年期下調２０個基點，三年期、五
年期定期存款掛牌利率下調２５個基點，下調幅度較外媒此前報道的下調５至２０基點為高。報
道指，這是商業銀行第三輪主動調整存款掛牌利率，上一輪是在今年６月初，相隔不到三個月，
而今次存款利率調降幅度普遍更大，且主要針對定期存款和大額存單。
　　全國性商業銀行今早股價普遍稍升，招商銀行（滬：６０００３６）漲１％，工商銀行
（滬：６０１３９８）升０﹒９％，建設銀行（滬：６０１９３９）升０﹒８％，農業銀行
（滬：６０１２８８）升０﹒３％，中國銀行（滬：６０１９８８）升０﹒３％，郵儲銀行
（滬：６０１６５８）升０﹒２％。
　　地方銀行股價表現更佳，瑞豐銀行（滬：６０１５２８）漲２﹒２％，寧波銀行
（深：００２１４２）升２％，青島銀行（深：００２９４８）升１﹒９％，長沙銀行
（滬：６０１５７７）升１﹒５％，西安銀行（滬：６００９２８）升１﹒４％，成都銀行
（滬：６０１８３８）升１﹒３％。
　　近日多家上市銀行高管在中期業績發布會上預測，下半年淨息差仍有收窄壓力，被視為銀行
將再度下調存款利率的信號。例如中國銀行（０３９８８）副行長張毅表示下半年息差下行的壓
力仍然非常大，該行截至６月底淨息差１﹒６７厘，持續低於１﹒８厘「警戒線」水平。
（ｅｙ）

全城注視！銀行紛紛推出定存高息優惠，即上etnet一鍵格出最佳息率！► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

鬼節必聽鬼故！知名音樂人因葵帶你北角靈異遊~ 竟然意外捕捉詭異女聲！？│港古仔

【etnet chill賞你】賞「置富Malls x Messy Desk 快樂伴隨便攜袋」

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金