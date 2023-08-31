《經濟通通訊社３１日專訊》據《證券時報》引述消息指，多家全國性商業銀行將於９月１

日起再度下調存款掛牌利率，一年期存款下調１０個基點，二年期下調２０個基點，三年期、五

年期定期存款掛牌利率下調２５個基點，下調幅度較外媒此前報道的下調５至２０基點為高。報

道指，這是商業銀行第三輪主動調整存款掛牌利率，上一輪是在今年６月初，相隔不到三個月，

而今次存款利率調降幅度普遍更大，且主要針對定期存款和大額存單。

全國性商業銀行今早股價普遍稍升，招商銀行（滬：６０００３６）漲１％，工商銀行

（滬：６０１３９８）升０﹒９％，建設銀行（滬：６０１９３９）升０﹒８％，農業銀行

（滬：６０１２８８）升０﹒３％，中國銀行（滬：６０１９８８）升０﹒３％，郵儲銀行

（滬：６０１６５８）升０﹒２％。

地方銀行股價表現更佳，瑞豐銀行（滬：６０１５２８）漲２﹒２％，寧波銀行

（深：００２１４２）升２％，青島銀行（深：００２９４８）升１﹒９％，長沙銀行

（滬：６０１５７７）升１﹒５％，西安銀行（滬：６００９２８）升１﹒４％，成都銀行

（滬：６０１８３８）升１﹒３％。

近日多家上市銀行高管在中期業績發布會上預測，下半年淨息差仍有收窄壓力，被視為銀行

將再度下調存款利率的信號。例如中國銀行（０３９８８）副行長張毅表示下半年息差下行的壓

力仍然非常大，該行截至６月底淨息差１﹒６７厘，持續低於１﹒８厘「警戒線」水平。

（ｅｙ）

