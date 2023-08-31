《經濟通通訊社３１日專訊》近期多個信託產品逾期兌付的中融信託，其第一大股東經緯紡

機（深：０００６６６）臨時停牌兩個交易日後，於周二（２９日）盤後發公告宣布主動退市，

股東可接受現金選擇權變現，行權價為每股９﹒２４元（人民幣．下同），較停牌前收盤價呈溢

價約１４﹒８％。

上市公司主動退市再正常不過，然而經緯紡機在公布退市計劃的同日表示，因經營面臨重大

不確定性，可能無法在法定期限內披露上半年財報，這意味著經緯紡機大概率將於明日（９月１

日）起停牌，這對其他股東而言是一個陷阱：股東需要在退市計劃公布後的第二天，也就是今天

之內做好決定，否則便會在公司因延發財報而停牌的情況下無法處理手中股票。

內媒《每日經濟新聞》發表評論文章指，經緯紡機的大股東看似給出了選擇權，事實上中小

股東在短時間內很難作出有利於自己的判斷，尤其是經緯紡機給出的退市原因過於模糊，也沒有

提及是否有重新上市的安排，這對其他股東並不公平。

經緯紡機昨日股價一字漲停，現價再升２％，報９﹒０４元，較行權價９﹒２４元仍有一小

段距離。

另外，據《彭博》報道，中國已安排中信信託和建信信託對陷入流動性風險的中融信託進行

債務摸底，上述兩家金融機構已經成立工作組，以穩定中融信託的經營。中融信託由經緯紡機控

股，不過實際經營方為內地民營資管龍頭中植系。（ｅｙ）

