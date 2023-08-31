《經濟通通訊社３１日專訊》軍工股今日領跌，華秦科技（滬：６８８２８１）跌３﹒７％
，新研股份（深：３００１５９）跌３﹒５％，中國船舶（滬：６００１５０）跌２﹒８％，海
蘭信（深：３０００６５）跌２﹒４％，中船防務（滬：６００６８５）跌２﹒１％，天海防務
（深：３００００８）走低１﹒９％，中國動力（滬：６００４８２）跌１﹒６％，中船科技
（滬：６０００７２）跌１﹒５％。（ｅｙ）
etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載
31/08/2023 14:37
《Ａ股焦點》軍工股領跌，中國船舶跌３％，中船防務Ａ跌２％
《經濟通通訊社３１日專訊》軍工股今日領跌，華秦科技（滬：６８８２８１）跌３﹒７％
，新研股份（深：３００１５９）跌３﹒５％，中國船舶（滬：６００１５０）跌２﹒８％，海
蘭信（深：３０００６５）跌２﹒４％，中船防務（滬：６００６８５）跌２﹒１％，天海防務
（深：３００００８）走低１﹒９％，中國動力（滬：６００４８２）跌１﹒６％，中船科技
（滬：６０００７２）跌１﹒５％。（ｅｙ）
etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載
上一篇新聞︰31/08/2023 14:47 《Ａ股焦點》地產板塊暴跌逾５％，郁亮稱樓市跌過頭，看不清未來
下一篇新聞︰31/08/2023 14:31 《Ａ股焦點》中國稀土跌逾１％，上半年淨利同比下降８５％
31/08/2023 14:29 《Ａ股焦點》中航產融跌２％，上半年淨利潤減４５％
31/08/2023 14:10 【ＡＩ熱潮】百度文心一言Ａｐｐ登內地蘋果應用商店免費榜首位
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰