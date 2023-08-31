《經濟通通訊社３１日專訊》萬科（０２２０２）（深：０００００２）公布半年報，歸屬

於上市公司股東的淨利潤同比下降１９﹒４％，淨負債率為４９﹒５％。董事會主席郁亮在今日

業績說明會上表示，當時市場顯然已經跌過頭了，希望已經出台的政策能盡快落實到位。郁亮更

感慨，所有行業從業人員都感覺到前所未有的壓力，看不清未來，每個人都很不容易。

即便「認房不認貸」政策隨廣州、深圳、中山等城市逐一放開，惟龍頭房企亦「看不清未來

」，滬深地產板塊今日出現暴跌行情，目前大跌５％，領跌指數，中華企業

（滬：６００６７５）、首開股份（滬：６００３７６）跌停，招商蛇口（深：００１９７９）

挫７﹒６％，金地集團（滬：６００３８３）跌７﹒５％，保利發展（滬：６０００４８）跌

５﹒２％，陸家嘴（滬：６００６６３）跌４﹒３％，新城控股（滬：６０１１５５）走低

４﹒１％，華僑城Ａ（深：００００６９）跌３﹒３％，

萬科承認，公司短期利潤有壓力，但經營安全完全沒有問題。萬科Ａ股價跌３﹒７％，報

１３﹒６７元人民幣。

郁亮以全國商品住宅新開工數據為例，在２０２１、２０２２年分別同比下降１１％和

４０％，今年１－７月繼續下降２５％。按照這個下滑程度，預計今年新開工面積僅為６﹒６億

平方米，將回到２００６年的規模。他認為現在顯然是超跌了。（ｅｙ）

