《經濟通通訊社３１日專訊》重慶龍湖企業拓展有限公司２０２３年度第一期中期票據３０

日成功發行，發行規模１１億元人民幣，期限３年，發行利率３﹒５％。本期中期票據由民營企

業債券融資支持工具（第二隻箭）全額擔保增信，募集資金主要用於補充流動資金、項目建設、

償還債務融資工具、償還及回購龍湖集團（００９６０）境外美元債券。

自去年１１月民營企業債券融資支持工具政策延期並擴容以來，民營企業債券融資支持工具

已累計支持１８家民營企業發行金額總計３２５﹒６８億元人民幣的債務融資工具，對於緩解民

營企業信用收縮、修復民營企業債券融資渠道發揮了積極作用。



＊人行召開金融支持民企發展工作推進會，支持民企發債＊



此外，人行昨日下午還舉行金融支持民營企業發展工作推進會，並在會上舉行了簽約儀式，

共有１８家民企與國有大行、股份制銀行以及上交所、深交所和交易商協會合作簽約。

人行表示，將加強跟蹤督導，確保各項政策舉措及時落地見效，並強調金融機構要破除所有

制歧視，著力提升民營企業金融服務的獲得感和滿意度。

交易商協會表示，將全面落實人行關於金融支持民營企業發展的有關決策部署，進一步優化

民營企業融資環境，持續加大民企支持工具支持力度，推進民企支持工具擴容增量，滿足民營企

業合理融資需求。

業內人士認為，未來有望看到更多民營房地產和產業類企業在民企支持工具的支持下發行更

多債券，不斷提振市場信心，改善市場預期，維護民營企業債券融資穩定，助力民營經濟高質量

發展。（ｌｃ）

