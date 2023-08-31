《經濟通通訊社３１日專訊》萬科（０２２０２）（深：０００００２）公布半年報，歸屬

於上市公司股東的淨利潤同比下降１９﹒４％，淨負債率為４９﹒５％。董事會主席郁亮的業績

說明會上表示，當時市場顯然已經跌過頭了，希望已經出台的政策能盡快落實到位。萬科承認，

公司短期利潤有壓力，但經營安全完全沒有問題。萬科Ａ股低開後，跌幅急擴，目前挫３％。

郁亮以全國商品住宅新開工數據為例，在２０２１、２０２２年分別同比下降１１％和

４０％，今年１－７月繼續下降２５％。按照這個下滑程度，預計今年新開工面積僅為６﹒６億

平方米，將回到２００６年的規模。但市場實際需求，保守估計，應該在每年有１０億到１２億

平方米的新開工，這才是個合理的水平。從這個角度看，現在顯然是超跌了。

萬科總裁祝九勝在業績會上表示，總體而言，短期的利潤確實有壓力，不過萬科的經營安全

完全沒有問題。萬科的信心，來自萬科過去１０年一直開發、經營、服務三者並重，在市場碰到

壓力的情況下，信心更加堅定。從中長期來看，萬科內部相對一致的看法，是整個房地產還是國

民經濟一個比較大的行業，相信它總會回到一個正常的發展軌道。（ｃｔ）

