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AH股新聞

31/08/2023 10:59

《Ａ股焦點》萬科稱樓市「跌過頭」短期利潤有壓力，Ａ股急挫３％

　　《經濟通通訊社３１日專訊》萬科（０２２０２）（深：０００００２）公布半年報，歸屬
於上市公司股東的淨利潤同比下降１９﹒４％，淨負債率為４９﹒５％。董事會主席郁亮的業績
說明會上表示，當時市場顯然已經跌過頭了，希望已經出台的政策能盡快落實到位。萬科承認，
公司短期利潤有壓力，但經營安全完全沒有問題。萬科Ａ股低開後，跌幅急擴，目前挫３％。
　　郁亮以全國商品住宅新開工數據為例，在２０２１、２０２２年分別同比下降１１％和
４０％，今年１－７月繼續下降２５％。按照這個下滑程度，預計今年新開工面積僅為６﹒６億
平方米，將回到２００６年的規模。但市場實際需求，保守估計，應該在每年有１０億到１２億
平方米的新開工，這才是個合理的水平。從這個角度看，現在顯然是超跌了。
　　萬科總裁祝九勝在業績會上表示，總體而言，短期的利潤確實有壓力，不過萬科的經營安全
完全沒有問題。萬科的信心，來自萬科過去１０年一直開發、經營、服務三者並重，在市場碰到
壓力的情況下，信心更加堅定。從中長期來看，萬科內部相對一致的看法，是整個房地產還是國
民經濟一個比較大的行業，相信它總會回到一個正常的發展軌道。（ｃｔ）

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