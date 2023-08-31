《經濟通通訊社３１日專訊》今日將公布中國新一輪政策降息後的首個重磅經濟數據，８月

官方製造業ＰＭＩ料微升至４９﹒４％，繼續處於萎縮區間。滬深股市開市觀望氣氛濃厚，上證

綜合指數（滬綜指）低開０﹒０８％，報３１３４﹒５５點，深成指低開０﹒１％，家電股造好

，互聯網、半導體股回吐顯著。

據《證券時報》引述消息指，多家全國性商業銀行將於９月１日起再度下調存款掛牌利率，

一年期存款下調１０個基點，二年期下調２０個基點，三年期、五年期定期存款掛牌利率下調

２５個基點，下調幅度較外媒此前報道的下調５至２０基點為高。報道指，這是商業銀行第三輪

主動調整存款掛牌利率，上一輪是在今年６月初，相隔不到三個月，而今次存款利率調降幅度普

遍更大，且主要針對定期存款和大額存單。

據《彭博》報道，中國已安排中信信託和建信信託對陷入流動性風險的中融信託進行債務摸

底，上述兩家金融機構已經成立工作組，以穩定中融信託的經營。

美國商務部長雷蒙多周三（３０日）結束為期四天的訪華行程，離開上海前召開記者會總結

訪問成果，雷蒙多此前曾指有美國企業反映中國愈來愈不適合投資，但她在記者會上表示，美國

並不希望與中國脫勾，美國企業都強烈希望繼續在中國開展業務。

人民銀行公布，今日進行２０９０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，今日淨投放

１４８０億元，連續四天累計放水８０１０億元。（ｅｙ）

