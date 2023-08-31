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AH股新聞

31/08/2023 11:33

《Ａ股行情》滬指午跌０﹒５％，製造業ＰＭＩ勝預期但不景氣持續

　　《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，８月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為
４９﹒７％，比上月上升０﹒４個百分點，優於市場預期的４９﹒４％，為近五個月高位，反映
製造業景氣水平進一步改善，惟也是連續第五個月處於收縮區間。新訂單指數為５０﹒２％，比
上月上升０﹒７個百分點，表明制造業市場需求有所改善。
　　不過外資流出趨勢不改，加上萬科（深：０００００２）配股再融資出現意外，內房股急挫
，拖累滬綜指半日跌０﹒５３％，報３１２０﹒３９點，深成指跌０﹒５５％，創業板指跌
０﹒５４％。交投氣氛急速轉下，兩市半日成交５２９０億元（人民幣．下同），較上日同時段
成交大減１７﹒７％，陸股通半日淨流出３７億元人民幣。
　　國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀數據指出，製造業生產活動加快，市場需
求有所改善。農副食品加工、化學原料及化學製品、汽車等行業生產指數和新訂單指數均高於
５３％，產需兩端較為活躍。
　　另據《證券時報》引述消息指，多家全國性商業銀行將於９月１日起再度下調存款掛牌利率
，一年期存款下調１０個基點，二年期下調２０個基點，三年期、五年期定期存款掛牌利率下調
２５個基點。這將是商業銀行第三輪主動調整存款掛牌利率，上一輪是在今年６月初，相隔不到
三個月。
　
＊郁亮警告樓市跌勢過急，內房驚慌＊
　
　　滬深交易所此前才稱支持上市房企再融資，一日後即見意外。萬科宣布，基於當前公司Ａ股
股價處於低位，經審慎分析，並充分聽取投資者意見，公司決定終止建議發行Ａ股。萬科表示各
項業務經營正常、財務狀況安全健康，終止建議發行Ａ股不會對日常生產經營造成重大不利影響
。萬科收回配股抽水計劃理應對現有股東有利，惟股價半日大跌３﹒２％，報１３﹒７５元。
　　萬科上半年營業收入２００８﹒９億元，淨利潤盡管同比下降近兩成但仍錄得９８﹒７億元
，是第一季的六倍有多，不過萬科主席郁亮表示，公司短期利潤有壓力，但經營安全完全沒有問
題，樓市顯然已經跌過頭，希望已經出台的政策能盡快落實到位，
　　其他地產股同捱沽，金地集團（滬：６００３８３）瀉６﹒４％，招商蛇口
（深：００１９７９）插水５﹒３％，保利發展（滬：６０００４８）跌５﹒１％，華發股份
（滬：６００３２５）跌４﹒２％，新城控股（滬：６０１１５５）走低３﹒３％，華僑城Ａ
（深：００００６９）跌２﹒７％。
　
＊券商股跌跌不休＊
　
　　券商股周一（２８日）開盤暴力拉漲後快速回落，現時水平較當時高位下跌了超過１１％，
高位接貨的股民只能無語凝噎，外資不回頭，券商股連跌趨勢不改，山西證券
（深：００２５００）挫３﹒６％，海通證券（滬：６００８３７）跌２﹒９％，華鑫股份
（滬：６００６２１）跌２﹒８％，中金公司（滬：６０１９９５）跌２﹒３％，國金證券
（滬：６００１０９）走低１﹒９％，招商證券（滬：６００９９９）跌１﹒５％。（ｅｙ）
　

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