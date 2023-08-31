《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，８月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為

４９﹒７％，比上月上升０﹒４個百分點，優於市場預期的４９﹒４％，為近五個月高位，反映

製造業景氣水平進一步改善，惟也是連續第五個月處於收縮區間。新訂單指數為５０﹒２％，比

上月上升０﹒７個百分點，表明制造業市場需求有所改善。

不過外資流出趨勢不改，加上萬科（深：０００００２）配股再融資出現意外，內房股急挫

，拖累滬綜指半日跌０﹒５３％，報３１２０﹒３９點，深成指跌０﹒５５％，創業板指跌

０﹒５４％。交投氣氛急速轉下，兩市半日成交５２９０億元（人民幣．下同），較上日同時段

成交大減１７﹒７％，陸股通半日淨流出３７億元人民幣。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀數據指出，製造業生產活動加快，市場需

求有所改善。農副食品加工、化學原料及化學製品、汽車等行業生產指數和新訂單指數均高於

５３％，產需兩端較為活躍。

另據《證券時報》引述消息指，多家全國性商業銀行將於９月１日起再度下調存款掛牌利率

，一年期存款下調１０個基點，二年期下調２０個基點，三年期、五年期定期存款掛牌利率下調

２５個基點。這將是商業銀行第三輪主動調整存款掛牌利率，上一輪是在今年６月初，相隔不到

三個月。



＊郁亮警告樓市跌勢過急，內房驚慌＊



滬深交易所此前才稱支持上市房企再融資，一日後即見意外。萬科宣布，基於當前公司Ａ股

股價處於低位，經審慎分析，並充分聽取投資者意見，公司決定終止建議發行Ａ股。萬科表示各

項業務經營正常、財務狀況安全健康，終止建議發行Ａ股不會對日常生產經營造成重大不利影響

。萬科收回配股抽水計劃理應對現有股東有利，惟股價半日大跌３﹒２％，報１３﹒７５元。

萬科上半年營業收入２００８﹒９億元，淨利潤盡管同比下降近兩成但仍錄得９８﹒７億元

，是第一季的六倍有多，不過萬科主席郁亮表示，公司短期利潤有壓力，但經營安全完全沒有問

題，樓市顯然已經跌過頭，希望已經出台的政策能盡快落實到位，

其他地產股同捱沽，金地集團（滬：６００３８３）瀉６﹒４％，招商蛇口

（深：００１９７９）插水５﹒３％，保利發展（滬：６０００４８）跌５﹒１％，華發股份

（滬：６００３２５）跌４﹒２％，新城控股（滬：６０１１５５）走低３﹒３％，華僑城Ａ

（深：００００６９）跌２﹒７％。



＊券商股跌跌不休＊



券商股周一（２８日）開盤暴力拉漲後快速回落，現時水平較當時高位下跌了超過１１％，

高位接貨的股民只能無語凝噎，外資不回頭，券商股連跌趨勢不改，山西證券

（深：００２５００）挫３﹒６％，海通證券（滬：６００８３７）跌２﹒９％，華鑫股份

（滬：６００６２１）跌２﹒８％，中金公司（滬：６０１９９５）跌２﹒３％，國金證券

（滬：６００１０９）走低１﹒９％，招商證券（滬：６００９９９）跌１﹒５％。（ｅｙ）



