《經濟通通訊社３１日專訊》中國８月官方製造業採購經理指數（ＰＭＩ）回升至

４９﹒７％，優於市場預期的４９﹒４％，為近五個月高位。不過外資流出趨勢不改，加上內房

股意外急挫，拖累滬綜指全日維持約０﹒５％跌幅，收市則跌０﹒５５％，報３１１９﹒８８點

，深成指同跌０﹒６１％，創業板指跌０﹒６９％。交投氣氛急速轉下，兩市全日成交８２９２

億元（人民幣．下同），按日同大減１５﹒８％，陸股通全日淨流出４２﹒９７億元。

總結本月，「提振」和「走資」成為股市關鍵詞。７月經濟數據一面倒走弱，多家外資大行

認為中國無法完成今年經濟增長目標，加上碧桂園（０２００７）債務風險爆發、中融信託產品

逾期兌付等消息影響下，外資通過陸股通持續流出Ａ股市場，本月２３個交易日中總共有１９個

交易日屬淨流出，淨流出金額高達８９６﹒８３億元，創下歷史記錄。本月內，中國當局連番出

招提振資本市場，包括政策降息、下調證券交易印花稅、公募基金入市、收緊ＩＰＯ、規範股份

減持等等，但是市場依然沒見回升。

累計全月滬綜指下跌５﹒２％，是２０２２年９月以來最大單月跌幅，期間滬指低見

３０５３﹒０４點，創下今年新低；深成指全月挫６﹒８５％，曾見２０２２年４月以來新低；

創業板指全月跌６％，曾創２０２０年５月以來新低。



＊悲觀情緒爆燈，內房股傾倒＊



滬深交易所此前才稱支持上市房企再融資，一日後即見意外。萬科宣布，基於當前公司Ａ股

股價處於低位，經審慎分析，並充分聽取投資者意見，公司決定終止建議發行Ａ股。萬科表示各

項業務經營正常、財務狀況安全健康，終止建議發行Ａ股不會對日常生產經營造成重大不利影響

。萬科收回配股抽水計劃理應對現有股東有利，惟股價全日大跌３﹒９％，報１３﹒６４元。

萬科上半年營業收入２００８﹒９億元，淨利潤盡管同比下降近兩成但仍錄得９８﹒７億元

，是第一季的六倍有多，不過萬科主席郁亮表示，公司短期利潤有壓力，但經營安全完全沒有問

題，樓市顯然已經跌過頭，希望已經出台的政策能盡快落實到位。郁亮更感慨，所有行業從業人

員都感覺到前所未有的壓力，看不清未來，每個人都很不容易。

下行時刻最忌悲觀情緒泛濫，其他地產股出現暴跌行情，金地集團（滬：６００３８３）瀉

８﹒２％，華發股份（滬：６００３２５）跌８％，招商蛇口（深：００１９７９）插水

７﹒８％，保利發展（滬：６０００４８）跌５﹒２％，新城控股（滬：６０１１５５）走低

４﹒６％，華僑城Ａ（深：００００６９）跌３﹒８％。



＊逃生窗口已過，券商高位挫＊



券商股周一（２８日）開盤暴力拉漲後快速回落，現時水平較當時高位下跌了超過１１％，

高位接貨的股民只能無語凝噎，外資不回頭，券商股連跌趨勢不改，山西證券

（深：００２５００）挫４﹒３％，華鑫股份（滬：６００６２１）、中金公司

（滬：６０１９９５）跌３﹒８％，海通證券（滬：６００８３７）跌３﹒４％，國金證券

（滬：６００１０９）走低２﹒４％。

軍工股今日領跌，新研股份（深：３００１５９）跌４﹒１％，華秦科技

（滬：６８８２８１）跌３﹒７％，中國船舶（滬：６００１５０）跌２﹒６％，天海防務

（深：３００００８）走低１﹒９％，中船防務（滬：６００６８５）跌１﹒８％，中國動力

（滬：６００４８２）跌１﹒６％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３７６５﹒２７ －０﹒６１

上證綜合指數 ３１１９﹒８８ －０﹒５５ ３６２５﹒０７

上證Ａ股指數 ３２７１﹒００ －０﹒５４

深證成份指數 １０４１８﹒２１ －０﹒６１ ４６６６﹒９３

深圳創業板指數 ２１０２﹒５７ －０﹒６９

上證Ｂ股指數 ２４０﹒３３ －４﹒９１ ０﹒５５

深證Ｂ股指數 １１１８﹒３５ －３﹒３７ ０﹒１６

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