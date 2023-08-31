《經濟通通訊社３１日專訊》深證成分指數半日收市跌０﹒５５％，報１０４２４﹒７７點
。
半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５３９﹒２３億元，賣盤超買盤，
淨流出１９﹒５４億元。（ｒｙ）
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31/08/2023 11:33
《深股通》深成指半日跌０﹒５５％，資金流出１９﹒５億元
《經濟通通訊社３１日專訊》深證成分指數半日收市跌０﹒５５％，報１０４２４﹒７７點
。
半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５３９﹒２３億元，賣盤超買盤，
淨流出１９﹒５４億元。（ｒｙ）
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