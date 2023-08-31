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AH股新聞

31/08/2023 11:33

《深股通》深成指半日跌０﹒５５％，資金流出１９﹒５億元

　　《經濟通通訊社３１日專訊》深證成分指數半日收市跌０﹒５５％，報１０４２４﹒７７點

　　半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５３９﹒２３億元，賣盤超買盤，
淨流出１９﹒５４億元。（ｒｙ）
　

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