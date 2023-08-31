《經濟通通訊社３１日專訊》中航產融（滬：６００７０５）現價跌２％，報３﹒６８元（
人民幣．下同）。
中航產融發布公告，２０２３年上半年營收５２﹒９６億元，同比增長８﹒９８％；歸母淨
利潤７﹒２６億元，同比減少４５﹒３９％；基本每股收益０﹒０８元。同時，上半年度實現手
續費及佣金收入１３﹒８１億元，同比下降３５﹒４９％。（ｒｙ）
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31/08/2023 14:29
《Ａ股焦點》中航產融跌２％，上半年淨利潤減４５％
《經濟通通訊社３１日專訊》中航產融（滬：６００７０５）現價跌２％，報３﹒６８元（
人民幣．下同）。
中航產融發布公告，２０２３年上半年營收５２﹒９６億元，同比增長８﹒９８％；歸母淨
利潤７﹒２６億元，同比減少４５﹒３９％；基本每股收益０﹒０８元。同時，上半年度實現手
續費及佣金收入１３﹒８１億元，同比下降３５﹒４９％。（ｒｙ）
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