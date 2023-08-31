《經濟通通訊社３１日專訊》中國稀土（深：０００８３１）發布半年報，上半年實現營業
收入約２１﹒２７億元（人民幣．下同），同比下降３﹒３６％；淨利潤約４５３０﹒５２萬元
，同比下降８５﹒１３％；基本每股收益約０﹒０５元。
中國稀土低開低走，目前跌逾１﹒２％。（ｃｔ）
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31/08/2023 14:31
《Ａ股焦點》中國稀土跌逾１％，上半年淨利同比下降８５％
《經濟通通訊社３１日專訊》中國稀土（深：０００８３１）發布半年報，上半年實現營業
收入約２１﹒２７億元（人民幣．下同），同比下降３﹒３６％；淨利潤約４５３０﹒５２萬元
，同比下降８５﹒１３％；基本每股收益約０﹒０５元。
中國稀土低開低走，目前跌逾１﹒２％。（ｃｔ）
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