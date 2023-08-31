《經濟通通訊社３１日專訊》惠譽發表報告，維持中國的評級為「Ａ＋」，展望穩定，但同

時將中國２０２３年ＧＤＰ增速預期從５﹒６％下調至４﹒８％。值得留意的是，惠譽高層此前

曾表示，如果中國擴大資產負債表來支持經濟，惠譽可能會重新考慮中國的Ａ＋主權信用評級，

因為中國債務相對於ＧＤＰ的比例相對偏高。

報告指，中國的信用評級受到其強大的外部財務狀況和經濟規模支撐，然而，高度負債的非

政府及準政府部門為中國經濟帶來財政和金融穩定風險，以及人均收入和治理評分低於其他Ａ級

市場主體，評級受到制約。惠譽指出，名義增長放緩和房地產行業前景惡化可能會加劇與高槓桿

經濟相關的挑戰，並對主權國家的資產負債表構成風險。

惠譽將中國２０２３年ＧＤＰ增速預期從５﹒６％下調至４﹒８％，意味著其預測中國將無

法完成５％的全年增長目標。報告認為，中國因解除防疫限制所帶來的刺激似乎正在消退，而且

房地產行業的疲弱將繼續影響建築業和居民部門，對國內需求造成壓力，削弱了本來就不足的消

費者和企業信心，與此同時疲弱的外需將繼續嚴重打擊出口和製造業活動。



＊預計不會有大規模寬鬆刺激＊



惠譽又表示，中國決策層對經濟增長放緩沒有做出太大反應，進一步的財政寬鬆可能會受到

限制，預計未來不會有大規模的中央政府刺激，但可能通過國有和政策性銀行對經濟提供支持。

關於政府債務，惠譽預計中國政府於２０２３年底債務比率會達到全年ＧＤＰ的５４﹒３％

，略高於其他Ａ級經濟體的中位數，但這一比率正在急劇上升，而實際的財政風險比官方指標還

要更高，惠譽預計地方政府的資產負債表可能會面臨進一步的壓力，因為地方政府正在將地方融

資平台的債務納入表內，而中央政府預計不會出手紓困。（ｅｙ）

