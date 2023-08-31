《經濟通通訊社３１日專訊》超強颱風「蘇拉」逐漸逼近華南沿岸，中央氣象台今早將颱風

預警提升至最高級別的紅色，並發布暴雨黃色預警，預計蘇拉將於明日下午至夜間在廣東惠來至

香港一帶登陸，也有可能在廣東東部近岸海面向西偏南方向移動。今午起廣東、福建和台灣等地

部分地區將有大雨至暴雨和短時強降水，局部地區有雷暴大風等強對流天氣。

中央氣象台氣象專家提醒，無論蘇拉是否登陸，其帶來的風雨都會嚴重影響廣東、福建和台

灣等地。廣東省防汛防旱防風總指揮部今早將防風Ⅲ級應急響應提升為Ⅱ級。汕尾市防汛防旱防

風指揮部宣布，今日適時啟動最高級別的防颱風Ⅰ級應急響，並計劃自明日零時起至響應結束之

前，除承擔搶險救災和保障社會基本運行的單位和個人外，全市其他單位和個人執行「五停」措

施，即停課、停工、停產、停運、停業，呼籲市民盡可能留在安全堅固的室內，準備好食物、飲

用水等生活物資，加固好門窗等，形容當地防颱風非常嚴峻。

另外，長三角鐵路宣布，受蘇拉影響，為確保列車運行安全，計劃對杭深線、京港高鐵、廣

深城際、廣深港高鐵、穗深城際、京九線等線路運行的部分列車停運，暫計劃停運今日至下周三

（９月６日）期間共１２１趟旅客列車，包括動車組列車７４趟，普速列車４７趟。（ｓｌ）

