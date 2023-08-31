《經濟通通訊社３１日專訊》恒大集團（０３３３３）創辦人、董事局主席許家印與丁玉梅

已經離婚的傳聞甚囂塵上，騰訊新聞《潛望》今日指出，早在去年，丁玉梅已經與許家印辦理了

離婚事宜，而目前許家印常駐廣州，不可隨意見外人。

報道引述接近恒大的相關人士表示，目前許家印在廣州正常參與公司運營，每天都會到公司

處理公司事務，又指不清楚有關丁玉梅的信息。

至於恒大集團旗下恒大物業（０６６６６）１３４億元（人民幣．下同）存款被中國恒大前

執行董事夏海鈞及潘大榮、子公司恒大集團前執行總裁柯鵬挪用一事，獨立調查委員會進一步調

查結果顯示，許家印當年雖就資金轉移簽了字，但不知情。調查報告稱，許家印可能注意到潛在

的資金問題的文件，但他表示自己沒有看這些文件，因為沒有人特別提醒他注意這些文件。在關

鍵時刻，許家印並不負責集團的財務和資金，而是依賴負責財務的高管處理有關事宜。許家印在

看到負責公司財務和資金的領導簽字之後，選擇相信後者並簽字，「他的簽字只是一個流程」。

２０２０年１２月２８日至２０２１年８月２日期間，恒大物業的６家附屬公司，通過８家

銀行為多家第三方融資提供存款質押，相關的資金通過被擔保方和多家通道公司被轉至恒大集團

，後者用這些錢做運營和還美元債，以獲得更多的融資需求。該質押擔保屆滿後，觸發質權實現

條件，被銀行強制執行的恒大物業附屬公司存單質押的總計價值為１３４億元。據恒大集團和恒

大物業的公告顯示，至今仍未就挪用１３４億元事項達成償還的具體方案。有部分機構投資者正

尋求可以起訴恒大集團管理層的方法。（ｓｌ）

