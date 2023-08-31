《經濟通通訊社３１日專訊》據公安部刑偵局表示，中國警方與印尼警方合作，近日搗破一

個盤踞印尼巴淡島從事跨境裸聊敲詐的電信網絡詐騙犯罪集團，拘捕８８名疑犯，查獲８０多部

電腦、２００多部手機及大量銀行卡等犯案工具。經初步查證，該犯罪集團涉及中國北京、山東

多地的４０多宗裸聊敲詐案，相關案件正進一步偵辦中。印尼警方已同意將疑犯移交中國，公安

部將於近期派員赴印尼押解８８名疑犯回國。

據介紹，騙徒在各大交友平台、直播平台、論壇貼吧發布色情信息吸粉引流，誘導受害人添

加好友，進而發送木馬Ａｐｐ下載鏈接，竊取手機通訊錄等信息；隨後再通過僱用女主播或播放

黃色視頻等方式與受害人裸聊，引導受害人做出不雅動作，並偷錄裸聊畫面，進而以群發不雅視

頻為要挾，實施敲詐勒索。受害人往往因顧忌名譽、害怕曝光，選擇向犯罪分子轉帳；一些受害

人被層層盤剝、反覆敲詐，甚至在網貸平台大量借貸，欠下巨債；一些受害人因難以承受巨大心

理壓力選擇自殺，造成嚴重後果和惡劣社會影響。

印尼官媒安塔拉通訊社引述印尼警方指出，行動中被捕的８８名疑犯都來自中國，包括８３

男５女。該犯罪集團利用當地一座豪宅作為據點，以網絡愛情陷阱誘騙受害人做出不雅行為，暗

中錄影並勒索，受害人當中有公職人員，暫未清楚損失總額。（ｓｌ）

