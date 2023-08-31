《經濟通通訊社３１日專訊》中國８月官方製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為４９﹒７％，
比上月上升０﹒４個百分點，優於市場預期的４９﹒４％，為近五個月高位。非製造業商務活動
指數為５１％，比上月下降０﹒５個百分點，連續第五個月下降，但連續第八個月處於擴張區間
；綜合ＰＭＩ產出指數為５１﹒３％，比上月上升０﹒２個百分點，也是連續第八個月處於擴張
區間。製造業及非製造業的從業人員指數分別為４８％及４６﹒８％，分別較上月下降０﹒１個
百分點及上升０﹒２個百分點，用工景氣度穩定。
國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀數據指出，８月中國經濟景氣水平總體保
持穩定。製造業生產需求同步回升，生產指數和新訂單指數分別為５１﹒９％和５０﹒２％，比
上月升１﹒７和０﹒７個百分點，均為近五個月以來高位，特別是新訂單指數４月以來首次升至
擴張區間，製造業生產活動加快，市場需求有所改善。農副食品加工、化學原料及化學製品、汽
車等行業生產指數和新訂單指數均高於５３％，產需兩端較為活躍。
在製造業生產和市場需求改善的帶動下，近期企業採購活動有所加快，採購量指數升至擴張
區間，為５０﹒５％，比上月高１個百分點。
大中小型企業ＰＭＩ均有所回升，其中大型企業ＰＭＩ為５０﹒８％，比上月升０﹒５個百
分點，連續三個月位於擴張區間，景氣水平穩中有升；中、小型企業ＰＭＩ分別為４９﹒６％和
４７﹒７％，比上月升０﹒６和０﹒３個百分點，景氣水平繼續改善。
＊建築業新訂單指數升至擴張區間，企業預期市場發展向好＊
非製造業保持擴張。服務業商務活動指數為５０﹒５％，比上月下降１個百分點，仍高於臨
界點，服務業繼續保持擴張。暑期消費對服務業增長的拉動作用依然較為明顯，鐵路運輸、航空
運輸、住宿、餐飲、生態保護及公共設施管理、文化體育娛樂等行業商務活動指數連續兩個月位
於５５％以上較高景氣區間，業務總量繼續較快增長。
建築業景氣水平回升。建築業商務活動指數為５３﹒８％，比上月升２﹒６個百分點，建築
業生產活動加快。新訂單指數為５２﹒６％，升至擴張區間，表明基礎設施項目建設施工進度加
快，土木工程建築業市場需求改善。
從市場預期看，服務業業務活動預期指數為５７﹒８％，繼續保持在較高景氣區間，其中零
售、郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務等行業業務活動預期指數位於６０％以
上高位景氣區間，企業對近期市場發展信心較強。建築業業務活動預期指數為６０﹒３％，持續
位於高位景氣區間，建築業企業對近期市場發展預期向好。
綜合ＰＭＩ產出指數為５１﹒３％，比上月升０﹒２個百分點，繼續保持在擴張區間，表明
中國企業生產經營活動總體穩定擴張。構成綜合ＰＭＩ產出指數的製造業生產指數和非製造業商
務活動指數分別為５１﹒９％和５１％。（ｓｌ）
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