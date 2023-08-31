【ＦＯＣＵＳ】是「第５個月收縮」？還是「５個月來高位」？中國８月官方製造業ＰＭＩ
周四（３１日）揭盅，再引發關於「半杯水」的解讀。同樣爭議「半滿」還是「半空」的還有中
國上半年一般公共預算支出，絕對值錄按年增３﹒９％，但若看赤字規模，則按年大降近３８％
，或暗示財政政策未「應出盡出」。
＊裝備及消費品製造業標青＊
國家統計局今早公布，８月製造業ＰＭＩ報４９﹒７（預期：４９﹒４），連續第５個月低
於榮枯線，但卻是連續三個月回升，錄３月以來最高值。
其中最值留意的是，反映內需的新訂單指數擺脫連續四個月收縮，重回榮枯線以上
（５１﹒９）；出廠價格指數同擺脫連續五個月收縮收復榮枯線（５２），利好企業盈利；反映
市場需求不足的企業佔比，從７月的６１﹒１％歷史峰值，略回落至６０％以下。
製造業大環境邊際回暖，再看具體行業，裝備製造業和消費品製造業表現標青，對應一拖股
份、三一重工、中聯重科、美的集團、格力電器、正泰電器等相關企業上半年業績齊齊報喜。
＊上半年財政赤字不增反降＊
不過，８月非製造業商務活動指數錄５１（預期：５０﹒５），為去年１２月以來最低。其
中，資本市場服務、保險、房地產等行業低於榮枯線；跟暑假有關的航空╱鐵路運輸、住宿、餐
飲等行業則位於較高景氣區間。
非製造業ＰＭＩ連續第五個月下行，是否預示紅紅火火的服務業消費後繼乏力？答案是未必
。據獨立研究公司Ｃｈｉｎａ Ｂｅｉｇｅ Ｂｏｏｋ最新調查，中國消費者仍在旅遊休閒方面
大破慳囊，除房地產之外的各行業就業增長亦加快。
此或部分解釋了上半年財政赤字為何不增反降，即一邊合理加快財政支出進度，一邊壓實地
方、部門、房企的債務責任，督促地方統籌各類資金、資產、資源及支持政策，各負其責逐步稀
釋債務風險。
８月製造業ＰＭＩ似顯露中國經濟回升苗頭，下一個觀察點則是７月社會消費品零售增速能
否大幅反彈，以及８月成交量錄年內新低的廣州樓市，能否借「認房不認貸」喜迎金九銀十行情
。
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