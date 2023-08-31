【ＦＯＣＵＳ】是「第５個月收縮」？還是「５個月來高位」？中國８月官方製造業ＰＭＩ

周四（３１日）揭盅，再引發關於「半杯水」的解讀。同樣爭議「半滿」還是「半空」的還有中

國上半年一般公共預算支出，絕對值錄按年增３﹒９％，但若看赤字規模，則按年大降近３８％

，或暗示財政政策未「應出盡出」。



＊裝備及消費品製造業標青＊



國家統計局今早公布，８月製造業ＰＭＩ報４９﹒７（預期：４９﹒４），連續第５個月低

於榮枯線，但卻是連續三個月回升，錄３月以來最高值。

其中最值留意的是，反映內需的新訂單指數擺脫連續四個月收縮，重回榮枯線以上

（５１﹒９）；出廠價格指數同擺脫連續五個月收縮收復榮枯線（５２），利好企業盈利；反映

市場需求不足的企業佔比，從７月的６１﹒１％歷史峰值，略回落至６０％以下。

製造業大環境邊際回暖，再看具體行業，裝備製造業和消費品製造業表現標青，對應一拖股

份、三一重工、中聯重科、美的集團、格力電器、正泰電器等相關企業上半年業績齊齊報喜。



＊上半年財政赤字不增反降＊



不過，８月非製造業商務活動指數錄５１（預期：５０﹒５），為去年１２月以來最低。其

中，資本市場服務、保險、房地產等行業低於榮枯線；跟暑假有關的航空╱鐵路運輸、住宿、餐

飲等行業則位於較高景氣區間。

非製造業ＰＭＩ連續第五個月下行，是否預示紅紅火火的服務業消費後繼乏力？答案是未必

。據獨立研究公司Ｃｈｉｎａ Ｂｅｉｇｅ Ｂｏｏｋ最新調查，中國消費者仍在旅遊休閒方面

大破慳囊，除房地產之外的各行業就業增長亦加快。

此或部分解釋了上半年財政赤字為何不增反降，即一邊合理加快財政支出進度，一邊壓實地

方、部門、房企的債務責任，督促地方統籌各類資金、資產、資源及支持政策，各負其責逐步稀

釋債務風險。

８月製造業ＰＭＩ似顯露中國經濟回升苗頭，下一個觀察點則是７月社會消費品零售增速能

否大幅反彈，以及８月成交量錄年內新低的廣州樓市，能否借「認房不認貸」喜迎金九銀十行情

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