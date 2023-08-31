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AH股新聞

31/08/2023 17:55

《央行動態》人行行長潘功勝晤彭博創辦人，談中國債券市場開放等

　　《經濟通通訊社３１日專訊》據中國人民銀行網站，中國人民銀行行長、國家外匯管理局局
長潘功勝２９日會見來訪的彭博公司創始人布隆伯格，就中國債券市場開放、可持續金融等議題
交換了意見。

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