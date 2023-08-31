《經濟通通訊社３１日專訊》中紀委國家監委網站通報，太平人壽保險有限公司原黨委書記

、總經理張可涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中紀委國家監委駐中國太平保險集團有限責任公司

紀檢監察組紀律審查和福建省龍岩市監察委員會監察調查。

５９歲的張可去年已傳出被查的消息，至今年７月下旬確認「失聯」，據報是在７月２１日

參加一場保險業活動時，從酒店被帶走。值得注意的是，中紀委國家監委網站在７月１８日通報

，中國太平保險集團副總經理肖星涉嫌嚴重違紀違法受查。

張可１９９３年投身保險業，從保險公司最基層的普通業務員做起，先後供職於中國平安

（０２３１８）（滬：６０１３１８）和中國太平（００９６６），曾任中國平安成都分公司副

總經理、重慶分公司總經理；２００１年參與籌建太平人壽四川分公司，任總經理；２０１２年

擔任太平人壽總經理；２０１９年出任太平集團首席戰略顧問兼太平人壽副董事長。

在張可擔任太平人壽總經理的七年間，太平人壽保險業務收入從３１８億元人民幣躍升至

１４００億元人民幣，增長超３倍，躋身國內壽險公司第一梯隊。

２０２０年，張可離開中國太平，加盟雲鋒基金，成為合夥人，並兼任旗下香港上市公司雲

鋒金融（００３７６）ＣＥＯ。至２０２２年９月，張可辭去雲鋒基金的所有職務。

雲鋒基金成立於２０１０年初，是以阿里巴巴創辦人馬雲和聚眾傳媒創辦人虞鋒的名字命名

，是聯合一批行業領袖、企業家和創業者共同發起創立的私募基金。２０１９年，雲鋒金融完成

對萬通保險亞洲的收購，並將萬通亞洲改名為萬通保險。張可自２０２１年１月起兼任萬通保險

ＣＥＯ。（ｓｌ）

