《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》國家主席習近平７日下午在黑龍江省哈爾

濱市主持召開新時代推動東北全面振興座談會並發表講話。他強調，要以科技創新推動產業創新

，加快構建具有東北特色優勢的現代化產業體系。推動東北全面振興，根基在實體經濟，關鍵在

科技創新，方向是產業升級。要牢牢扭住自主創新這個「牛鼻子」，在鞏固存量、拓展增量、延

伸產業鏈、提高附加值上下功夫。加快傳統製造業數字化、網絡化、智能化改造，推動產業鏈向

上下游延伸，形成較為完善的產業鏈和產業集群。



＊加大研發投入，積極培育產業園區，加快科研成果落地轉化＊



習近平稱，主動對接國家戰略需求，整合和優化科教創新資源，加大研發投入，掌握更多關

鍵核心技術。積極培育產業園區，加強對口合作，加快科研成果落地轉化。積極培育新能源、新

材料、先進製造、電子信息等戰略性新興產業，積極培育未來產業，加快形成新質生產力，增強

發展新動能。加快發展風電、光電、核電等清潔能源，建設風光火核儲一體化能源基地。加強生

態資源保護利用，依托東北的生態環境和生物資源優勢，發展現代生物、大數據等新興特色產業

，發展冰雪經濟和海洋經濟。

繼續深化國有企業改革，實施國有企業振興專項行動，提高國有企業核心競爭力，推動國有

資本向重要行業和關鍵領域集中，強化戰略支撐作用。創新央地合作模式，促進央地融合發展，

更好帶動地方經濟發展。支持、鼓勵、引導民營經濟健康發展，實施更多面向中小企業的普惠性

政策，形成多種所有制企業共同發展的良好局面。

習近平指出，東北資源條件較好，產業基礎比較雄厚，區位優勢獨特，發展潛力巨大。當前

，推動東北全面振興面臨新的重大機遇：實現高水平科技自立自強，有利於東北把科教和產業優

勢轉化為發展優勢；構建新發展格局，進一步凸顯東北的重要戰略地位；推進中國式現代化，需

要強化東北的戰略支撐作用。習近平表示，相信在強國建設、民族復興新征程中，東北一定能夠

重振雄風、再創佳績。

