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AH股新聞

11/09/2023 09:05

【提振Ａ股】中證監召座談會，籲專家及投資機構保持良好輿論環境

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》中證監就活躍資本市場、提振投資者信心
召開三場座談會，分別聽取專家學者和境內外投資者的意見建議，並就市場關切的熱點問題做了
交流探討。參會人士包括吳曉求、劉紀鵬、樊芸、林義相、高善文等專家學者，博時基金、南方
基金、重陽投資、道禾投資等投資管理機構和淡馬錫、貝萊德、橋水等境外機構負責人，以及部
分個人投資者代表。
　　中證監在會議上提出，活躍資本市場、提振投資者信心是一項系統工程，要堅持標本兼治、
遠近結合，進一步解放思想，找准五個發力點。要堅持以改革促發展、促穩定，穩步推進全市場
、全過程、全鏈條改革，推動全面實行股票發行註冊制改革走深走實。下一步，中證監將研究出
台更多務實、管用的政策舉措，成熟一項、推出一項，切實維護資本市場穩定健康發展。
　
＊中證監：行業機構要勇於逆周期布局＊
　
　　會議強調，專家學者、投資管理機構、投資者都是資本市場改革發展的見證者、參與者、推
動者，要從以下方面充分發揮各自優勢，積極主動作為：
　　立足中國個人投資者數量眾多這個最大的國情市情，及時傾聽廣大投資者的心聲，及時回應
投資者關切，不斷完善投資者合法權益保護的長效機制；圍繞建設中國特色現代資本市場這一重
大理論和實踐課題，在資本市場更好服務高水平科技自立自強、中國特色估值體系建設、塑造良
好投資文化等方面加強研究，及時就市場關切的重點熱點問題解疑釋惑，共同營造良好的資本市
場輿論環境；準確把握資本市場長期向好的發展態勢，牢固樹立長期投資、價值投資理念，行業
機構要敢於、善於逆周期布局，加強專業能力建設，以長期穩定的投資回報贏得廣大投資者信任

　
＊穩步推進五大發力點＊
　
　　會議提出了「四個堅定」：堅定對中國經濟發展大勢的信心，準確把握中國經濟恢復性增長
的趨勢和亮點，深刻認識到完成全年增長目標具備堅實基礎；堅定對防範化解房地產風險的信心
；堅定對防範化解地方債務風險的信心；堅定對大力發展民營經濟的信心。
　　會議強調，中央政治局會議提出「要活躍資本市場、提振投資者信心」，充分體現了黨中央
對資本市場的高度重視和殷切期望。活躍資本市場、提振投資者信心是一項系統工程，要堅持標
本兼治、遠近結合，進一步解放思想，找准發力點。會議提出了五個方面的發力點：
　　一是要緊扣實現中國式現代化這條主線，保持戰略定力，增強制度自信，堅定不移走好中國
特色現代資本市場之路，促進資本市場高質量發展。
　　二是要堅持以改革促發展、促穩定，準確把握註冊制改革４年多來市場生態持續淨化、市場
結構明顯優化、內生穩定性不斷增強等積極變化，穩步推進全市場、全過程、全鏈條改革，推動
全面實行股票發行註冊制改革走深走實。
　　三是堅守監管主責主業，完善資本市場法治供給，加大資本市場防假打假力度，依法嚴懲欺
詐發行、虛假披露、違規減持等違法違規行為。
　　四是健全資本市場功能，促進投融資動態平衡，著力提升服務科技型企業的精准性，支持民
營經濟和中小企業發展，穩步擴大資本市場制度型開放，更好促進經濟平穩健康運行。
　　五是堅決守住風險底線。當前資本市場風險總體可控，槓桿資金等重點領域風險持續收斂。
要樹牢底線意識，在發揮好市場自我調節機製作用的同時，加強協同、綜合施策，堅決防止市場
大幅波動。

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