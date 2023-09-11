《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》中證監就活躍資本市場、提振投資者信心

召開三場座談會，分別聽取專家學者和境內外投資者的意見建議，並就市場關切的熱點問題做了

交流探討。參會人士包括吳曉求、劉紀鵬、樊芸、林義相、高善文等專家學者，博時基金、南方

基金、重陽投資、道禾投資等投資管理機構和淡馬錫、貝萊德、橋水等境外機構負責人，以及部

分個人投資者代表。

中證監在會議上提出，活躍資本市場、提振投資者信心是一項系統工程，要堅持標本兼治、

遠近結合，進一步解放思想，找准五個發力點。要堅持以改革促發展、促穩定，穩步推進全市場

、全過程、全鏈條改革，推動全面實行股票發行註冊制改革走深走實。下一步，中證監將研究出

台更多務實、管用的政策舉措，成熟一項、推出一項，切實維護資本市場穩定健康發展。



＊中證監：行業機構要勇於逆周期布局＊



會議強調，專家學者、投資管理機構、投資者都是資本市場改革發展的見證者、參與者、推

動者，要從以下方面充分發揮各自優勢，積極主動作為：

立足中國個人投資者數量眾多這個最大的國情市情，及時傾聽廣大投資者的心聲，及時回應

投資者關切，不斷完善投資者合法權益保護的長效機制；圍繞建設中國特色現代資本市場這一重

大理論和實踐課題，在資本市場更好服務高水平科技自立自強、中國特色估值體系建設、塑造良

好投資文化等方面加強研究，及時就市場關切的重點熱點問題解疑釋惑，共同營造良好的資本市

場輿論環境；準確把握資本市場長期向好的發展態勢，牢固樹立長期投資、價值投資理念，行業

機構要敢於、善於逆周期布局，加強專業能力建設，以長期穩定的投資回報贏得廣大投資者信任

。



＊穩步推進五大發力點＊



會議提出了「四個堅定」：堅定對中國經濟發展大勢的信心，準確把握中國經濟恢復性增長

的趨勢和亮點，深刻認識到完成全年增長目標具備堅實基礎；堅定對防範化解房地產風險的信心

；堅定對防範化解地方債務風險的信心；堅定對大力發展民營經濟的信心。

會議強調，中央政治局會議提出「要活躍資本市場、提振投資者信心」，充分體現了黨中央

對資本市場的高度重視和殷切期望。活躍資本市場、提振投資者信心是一項系統工程，要堅持標

本兼治、遠近結合，進一步解放思想，找准發力點。會議提出了五個方面的發力點：

一是要緊扣實現中國式現代化這條主線，保持戰略定力，增強制度自信，堅定不移走好中國

特色現代資本市場之路，促進資本市場高質量發展。

二是要堅持以改革促發展、促穩定，準確把握註冊制改革４年多來市場生態持續淨化、市場

結構明顯優化、內生穩定性不斷增強等積極變化，穩步推進全市場、全過程、全鏈條改革，推動

全面實行股票發行註冊制改革走深走實。

三是堅守監管主責主業，完善資本市場法治供給，加大資本市場防假打假力度，依法嚴懲欺

詐發行、虛假披露、違規減持等違法違規行為。

四是健全資本市場功能，促進投融資動態平衡，著力提升服務科技型企業的精准性，支持民

營經濟和中小企業發展，穩步擴大資本市場制度型開放，更好促進經濟平穩健康運行。

五是堅決守住風險底線。當前資本市場風險總體可控，槓桿資金等重點領域風險持續收斂。

要樹牢底線意識，在發揮好市場自我調節機製作用的同時，加強協同、綜合施策，堅決防止市場

大幅波動。

