《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》今日起，北交所融資保證金比例下調和兩

融標的擴容兩項措施正式同步實施。其中，融資保證金比例下限將由１００％調整至８０％，兩

融標的範圍將由當前的七十餘隻股票擴容至全市場兩百餘隻股票，同時明確新股自上市首日起自

動納入融資融券標的。兩融交易方面，因北交所轉融通制度暫未推出，主要為融資交易。

北交所兩融業務於２０２３年２月上線。業務上線初期，為穩妥起步，北交所在《北京證券

交易所融資融券交易細則》規定的「本所股票自上市首日起可作為融資融券標的」、存在轉板╱

退市╱風險警示等情形調出標的的基礎上，擇優選取北證５０指數成分股和較高流動性個股作為

兩融標的。



＊加強對不同股票的風險識別，對低流動性股票予以重點關注＊



本次北交所兩融標的擴容，將不存在《融資融券交易細則》調出情形的股票全部納入，券商

可根據自身的兩融業務風控體系對標的和投資者風險承受能力進行進一步匹配，投資者可根據自

身投資偏好和風險偏好在券商進一步限定的標的範圍中進行選擇。

風險防控方面，北交所配套標的擴容已向券商發送了加強風險識別和防控的通知，提醒券商

根據自身風控水平在本所公布的兩融標的名單內確定本公司標的股票名單，並要求券商按照《北

京證券交易所融資融券擔保物集中度管理業務指引》做好北交所股票的集中度管理，加強對不同

股票的風險識別，對低流動性股票應當予以重點關注。

