《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》北京市統計局發布，８月份，受暴雨天氣

、暑期效應等多重因素影響，居民消費價格環比小幅上漲，同比漲幅擴大。從同比看，ＣＰＩ同

比上漲０﹒３％，漲幅比上月擴大０﹒２個百分點。 １－８月份，北京居民消費價格總水平比

上年同期上漲０﹒６％。

其中，食品價格下降１﹒２％，降幅比上月收窄０﹒６個百分點，影響ＣＰＩ下降約

０﹒１７個百分點。食品中，鮮菜價格由上月下降７﹒２％轉為上漲１﹒４％；豬肉價格下降

１５﹒１％，降幅比上月收窄１１﹒２個百分點；雞蛋價格上漲２﹒２％，漲幅比上月擴大

１﹒９個百分點；鮮果價格由上月上漲５﹒４％轉為下降１﹒７％。非食品價格上漲０﹒６％，

漲幅比上月擴大０﹒１個百分點，影響ＣＰＩ上漲約０﹒４８個百分點。非食品中，賓館住宿、

旅行社收費和飛機票價格分別上漲２６﹒７％、１８﹒９％、９﹒２％；金飾品價格上漲

１７﹒４％，漲幅比上月回落３﹒１個百分點；汽油和柴油價格降幅繼續收窄，分別下降

４﹒７％和５﹒０％。



＊ＣＰＩ環比上漲０﹒１％，比上月回落０﹒３個百分點＊



從環比看，ＣＰＩ環比上漲０﹒１％，漲幅比上月回落０﹒３個百分點。其中，受天氣、收

儲政策等因素影響，鮮菜、豬肉價格明顯上漲，帶動食品價格由上月下降１﹒４％轉為上漲

０﹒１％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒０１個百分點。食品中，豬肉、鮮菜和雞蛋價格分別上漲

１１﹒７％、８﹒３％、４﹒８％；應季水果上市量增加，帶動鮮果價格環比下降９﹒０％。非

食品價格上漲０﹒１％，漲幅比上月回落０﹒６個百分點，影響ＣＰＩ上漲約０﹒１１個百分點

。

非食品中，臨近暑期結束，出遊逐步減少，飛機票價格下降５﹒０％，旅行社收費和賓館住

宿價格分別上漲３﹒８％、１﹒５％，漲幅有所回落；受國際大宗商品價格波動影響，汽油和柴

油價格分別上漲４﹒９％和５﹒３％，金飾品價格上漲０﹒４％。

