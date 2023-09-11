《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》上海「認房不認貸」新政落地後，由於供

應減少，上海新房成交面積環比大降。上海中原地產最新公布的數據顯示，上周（４日至１０日

），上海新建商品房成交面積５﹒６６萬平方米，環比減少７９﹒５６％。

從交易結構來看，雖然還是中高端改善佔重要比重，但是均價１０萬元人民幣以上的項目交

易活力有所降溫，而首次改善的交易量在增加。基於此，上周成交均價出現回調至每平方米

６﹒２９萬元人民幣，環比下跌１２﹒７３％。

供應方面，通常金九是銷售旺季，推盤都比較積極，但上周供應以外斷檔，出現零供應說明

市場不太活躍。基於此，新盤成交受到嚴重影響。現時正處於銷售重要時間節點，而且９月已經

過了三分之一，需要抓緊時間銷售，因此預計後續推盤節奏會快速跟上。

上海中原地產市場分析師盧文曦表示，「認房不認貸」落地一周多，簽約數據卻大幅回落，

對市場信心產生打擊。上周的成交量已經跌出通常可接受的範圍，說明市場還是處於弱勢。因此

，是否政策效應到此為止還需要給點耐心。至少短期來看，新房市場一些前期指標還有持續性，

比如新盤的看房客戶數量還能維持在相對高位運行，一部分買家因為政策因素享受到優惠待遇，

推動入市步伐。如果本周供應節奏能跟上，尤其是近期市場看房量明顯增長的首次置換樓盤有不

錯的交易數據的話，市場信心會有所回歸。

