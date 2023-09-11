《經濟通通訊１１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平：創新集團軍建設管理和作戰運用方式

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國家主席習近平８日到７８集團軍視察並強調，要深入貫徹新時代強軍思想，貫徹新時代軍事戰

略方針，創新集團軍建設管理和作戰運用方式，全面提高部隊備戰打仗能力，有效履行黨和人民

賦予的使命任務。



風險因子調降，險資入市打開空間

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國家金融監督管理總局９月１０日發布《關於優化保險公司償付能力監管標準的通知》明確，差

異化調節最低資本要求，引導保險公司回歸保障本源、支持資本市場平穩健康發展、支持科技創

新等。《通知》自發布之日起實施。



８月ＣＰＩ同比由降轉漲

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國家統計局９日發布的數據顯示，８月全國居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比上漲０﹒１％，環

比上漲０﹒３％。全國工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）同比下降３﹒０％，環比上漲

０﹒２％。





《上海證券報》



習近平：創新集團軍建設管理和作戰運用方式

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國家主席習近平８日到７８集團軍視察並強調，要深入貫徹新時代強軍思想，貫徹新時代軍事戰

略方針，創新集團軍建設管理和作戰運用方式，全面提高部隊備戰打仗能力，有效履行黨和人民

賦予的使命任務。



融資保證金比例下調正式實施

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作為活躍資本市場交易端的一項重要舉措，降低融資保證金比例調整自９月８日收市後實施。多

家券商已經提前發布下調保證金的公告，於９月１１日起將融資保證金比例由此前的１００％調

降至８０％，同時完成實施降低融資保證金的各項準備工作。



下調多項風險因子，險資入市空間進一步釋放

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金融監管總局１０日發布《關於優化保險公司償付能力監管標準的通知》，自發布之日起實施。

《通知》明確下調了保險公司投資滬深３００指數成分股、科創板上市普通股票、公開募集基礎

設施證券投資基金（ＲＥＩＴｓ）等的風險因子。





《證券時報》



習近平向２０２３年浦江創新論壇致賀信

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國家主席習近平１０日向２０２３年浦江創新論壇致賀信指，中國將堅定奉行互利共贏的開放戰

略，不斷加大高水平對外開放力度，持續以更加開放的思維和舉措推進國際科技交流合作，建設

具有全球競爭力的開放創新生態。



資本市場再迎利好，保險資金入市空間進一步擴大

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國家金融監督管理總局１０日發布《關於優化保險公司償付能力監管標準的通知》明確，對於保

險公司投資滬深３００指數成分股，風險因子從０﹒３５調整為０﹒３；投資科創板上市普通股

票，風險因子從０﹒４５調整為０﹒４。對於投資公開募集基礎設施證券投資基金

（ＲＥＩＴＳ）中未穿透的，風險因子從０﹒６調整為０﹒５。



標準化水平高的企業將獲信貸支持

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近日，市場監管總局發布《企業標準化促進辦法》，聚焦政府職能轉變，著力激發企業主體創新

活力，規範企業標準化工作，引領企業標準化水平提升。《辦法》強調，支持符合條件的企業開

展標準交易、標準質押等活動，擴充企業融資渠道。（ｌｃ）

