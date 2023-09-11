《神州經脈》隨著人民幣急漲及利好數據公布，Ａ股市場今日（１１日）午後開盤即見抬升

，滬綜指一度升超過１％，不過沽壓隨之加大，全日收市升幅收窄至０﹒８４％，報

３１４２﹒７８點；醫藥股落鑊，深成指升０﹒９８％，創業板指升０﹒６６％。上海Ｂ股升

０﹒３４％，深圳Ｂ股升０﹒６２％。

陸股通早市保持窄幅淨流出，午後恢復流入，截至收市淨流入２２﹒４億元。兩市成交

８４１２億元，較上日大增２３﹒４％。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１點後隨即接連升穿７﹒３４、７﹒３３、

７﹒３２，至中午人行公布剛於上午召開全國外匯市場自律機制專題會議，要求外匯市場成員要

自覺維護市場穩定後，還罕見在Ａ股午間休市時間公布８月金融數據，人民幣即期匯率隨即進一

步升穿７﹒２７關，高見７﹒２６０８，創近一個月新高，之後升幅收窄，收報７﹒２９０６，

較上個交易日４時３０分收盤價大升５０９點子，全日在７﹒２６０８至７﹒３４１６之間波動

。離岸人民幣亦一度升超過７００點收復７﹒３０關。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒２１４８，較上個交易日升２點子，止三連跌，上個交易

日報７﹒２１５０。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 人民銀行罕見在周一的午間休市時間公布金融數據，其中，８月份人民幣貸款增加

１﹒３６萬億元，多於市場預期的１﹒２萬億，同比多增８６８億元，創下歷史同期新增貸最高

紀錄。８月社會融資規模增量為３﹒１２萬億元，比上年同期多６３１６億元，亦遠勝於市場預

測的２﹒４６萬億元。數據反映在政策降息及中國當局的推動下，銀行機構加大放貸力度，而住

戶中長期貸款增加１６０２億元，意味著房貸部門恢復借多過還的擴張態勢。中國銀河證券首席

經濟學家章俊解讀數據稱，８月政策密集出台，提振市場信心，貸款增速總體平穩、邊際回暖，

金融對實體經濟的支持力度持續發力。



２﹒ 全國外匯市場自律機制專題會議今早召開，人民銀行官網在午間即公布消息，當局在會上

要求外匯市場自律機制核心成員機構自覺維護市場穩定，有序開展做市自營交易，堅決杜絕投機

炒作、煽動客戶等擾亂外匯市場秩序的行為；企業和居民要堅持「風險中性」，不盲從跟風，不

賭單邊，不賭點位，維護好財產安全。人行指，金融管理部門有能力、有信心、有條件保持人民

幣匯率基本穩定，該出手時就出手，堅決對單邊、順周期行為予以糾偏，堅決對擾亂市場秩序行

為進行處置，堅決防範匯率超調風險。



３﹒ 中信証券、中金財富、安信證券等多家券商近日發布公告，宣布於今日起將Ａ股市場融資

保證金比例由此前的１００％調降至８０％。以９月７日兩融餘額１﹒５７萬億元計算，兩融規

模未來將增加四分之一，新增規模將達４０００億元。另外，國家金融監督管理總局昨發布《關

於優化保險公司償付能力監管標準的通知》，對於保險公司投資滬深３００指數成分股，風險因

子從０﹒３５調整為０﹒３；投資科創板上市普通股票，風險因子從０﹒４５調整為０﹒４。對

於投資公開募集基礎設施證券投資基金（ＲＥＩＴＳ）中未穿透的，風險因子從０﹒６調整為

０﹒５。《通知》自發布之日起實施。



４﹒ 美國總統拜登表示，在印度Ｇ２０峰會期間曾與中國國務院總理李強會面，討論維護穩定

和南半球等問題，中國外交部發言人毛寧證實兩人曾經會面，指李強強調，中國的發展對美國是

機遇而不是挑戰，中美兩國應加強交流，而拜登對李強稱，美方希望中國經濟不斷成長，不會阻

止中國經濟的發展。另外，拜登提早結束Ｇ２０峰會行程轉訪越南河內，與越共總書記阮富仲會

談後表示，此行不是要為了圍堵中國或與中國展開新冷戰；又再次強調美國不希望與中國脫勾，

同時稱美國不會向中國出售製造更多核武器的材料，但也不想傷害中國。



５﹒ 國務院總理李強在印度出席Ｇ２０集團峰會期間，與英國首相辛偉誠會面。李強稱，中英

雙方應當堅持開放合作，維護和擴大共同利益，並應當妥善處理分歧問題，中方願與英方一道努

力，推動中英關係行穩致遠。辛偉誠表示，英方願同中方進行建設性、坦誠對話，加強經貿、科

技等領域務實合作，妥善處理分歧。另外，辛偉誠在會後透露，會面期間向李強提到有英國國會

下議院的研究員涉嫌為中國做間諜一事，稱非常關注對英國國會民主體制的干預，稱這些行為明

顯不可接受。中國外交部發言人毛寧表示，所謂中方對英國進行間諜活動的說法純屬無中生有，

敦促英方停止散布虛假信息，停止政治操弄和惡意詆毀。



６﹒ 擁有美國國籍的７８歲香港男子梁成運，今年５月被蘇州市中級人民法院裁定間諜罪成，

判處無期徒刑。國家安全部今日發布案件細節，指梁成運自１９８９年起被美國間諜情報機關吸

納成為線人，再被包裝成曾在英國讀大學、在聯合國擔任官員、去越南參戰等。美方還提供資金

，讓梁成運藉捐款等方式擔任多個華僑社團的會長、榮譽會長、理事長，再赴中國展開慈善捐款

活動，成為知名慈善家，再貼靠中國駐美機構和人員，刺探情報，監控中國赴美人員，還充當誘

餌「釣魚執法」，助美國間諜情報機關炮製所謂「中國間諜案」等。



７﹒ 中指研究院監測數據顯示，９月１－１０日，全國已有超３０省市優化樓市政策。「認房

不認貸」政策執行後，全國置業意願提升了１５個百分點，但新房整體成交規模提升不明顯，９

月４日－１０日全國重點城市銷售面積環比下降超２０％。其中，北京、深圳上周銷售面積有小

幅提升。另外，據內媒報道，廣州首套房商貸利率下限突破ＬＰＲ（貸款市場報價利率），降至

ＬＰＲ減１０個基點，成為首個首套房商貸利率下限突破ＬＰＲ的一線城市。住房和城鄉建設部

政策研究中心副主任浦湛表示，一系列樓市政策出台後，北上廣深積極落地，它們對周邊城市乃

至更大區域範圍內的城市，甚至是全國，都有非常明顯的風向標作用。



８﹒ 中汽協數據顯示，今年８月，新能源汽車產銷分別完成８４﹒３萬輛和８４﹒６萬輛，環

比分別增長４﹒７％和８﹒５％，同比分別增長２２％和２７％，市場佔有率達到３２﹒８％。

１－８月，新能源汽車產銷分別完成５４３﹒４萬輛和５３７﹒４萬輛，同比分別增長

３６﹒９％和３９﹒２％，市場佔有率達到２９﹒５％。至於８月汽車產銷則分別完成

２５７﹒５萬輛和２５８﹒２萬輛，同比分別增長７﹒５％和８﹒４％。綜合１－８月數據，汽

車產銷分別完成１８２２﹒５萬輛和１８２１萬輛，同比分別增長７﹒４％和８％，生產增速較

１－７月持平，銷售增速較１－７月回落０﹒１個百分點。（ｓｌ）

