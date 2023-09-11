《鍾之日記》９月１１日，香港天氣：暴雨。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



人民銀行罕見在周一的午間休市時間公布金融數據，其中，８月份人民幣貸款增加１﹒３６

萬億元人民幣，多於市場預期的１﹒２萬億元人民幣，創下歷史同期新增貸最高紀錄。而８月社

會融資規模增量為３﹒１２萬億元人民幣，亦遠勝於市場預測的２﹒４６萬億元人民幣。多項信

貸數據造好，反映在政策降息及中國當局的推動下，銀行機構加大放貸力度，而且住戶中長期貸

款增加１６０２億元人民幣，意味著房貸部門恢復借多過還的擴張態勢。

除金融數據外，人民銀行在午間亦迅速即公布今早召開的全國外匯市場自律機制專題會議，

會上要求外匯市場自律機制核心成員機構自覺維護市場穩定，有序開展做市自營交易，堅決杜絕

投機炒作、煽動客戶等擾亂外匯市場秩序的行為。金融管理部門有能力、有信心、有條件保持人

民幣匯率基本穩定，該出手時就出手，堅決對單邊、順周期行為予以糾偏，堅決對擾亂市場秩序

行為進行處置，堅決防範匯率超調風險。紅旗高高舉，在岸、離岸人民幣大反攻，均漲超７００

點，離岸收復７﹒３關。

隨著人民幣急漲及利好數據公布，Ａ股市場午後開盤即見抬升，滬綜指一度升超過１％，不

過沽壓隨之加大，全日收市升幅收窄至０﹒８４％，報３１４２﹒７８點；醫藥股落鑊，深成指

升０﹒９８％，創業板指升０﹒６６％。陸股通早市保持窄幅淨流出，午後恢復流入，截至收市

淨流入２２﹒４億元人民幣。兩市成交８４１２億元人民幣，較上日大增２３﹒４％。



＊恒指雖下跌，仍見小陽燭＊



美股上周五（８日）小幅回升，但錄得近一個月最差單周表現。道指收漲７５點，周線跌

０﹒８％；標普５００收漲６點，周線跌１﹒３％。港股低開高走，恒生指數收報１８０９６，

跌１０５點或跌０﹒６％，主板成交近１２４５億元。

技術走勢方面，恒指今日低開高走，走勢現小陽燭，９ＲＳＩ回落至４０水平，不排除指數

會下試８月下旬低位１７５７３尋支持。



＊港地產股受打擊，爆債內房變妖股＊



滙豐上周大幅調升Ｈ按「封頂息」，Ｈ按鎖息上限由最優惠利率（Ｐ）減２﹒２５厘，升至

Ｐ減１﹒７５厘，以現時Ｐ息計算，實際按息將升０﹒５厘至４﹒１２５厘。另外，現時處於

１８年高位的現金回贈，市傳亦由最高３﹒１％降至２％。滙豐表示，作為主要的市場參與者，

致力確保本港的按揭市場能夠健康及持續發展。因此，該行會因應市場情況定期檢視按揭息率，

並在需要時作出適當調整，考慮到近日香港銀行同業拆息、該行的競爭力及市場價格等多項因素

，因此決定調整按揭息率。

香港地產股遭受重創，新地（０００１６）挫９﹒５％，新世界（０００１７）跌６﹒１％

，恒地（０００１２）跌４％，領展（００８２３）跌２﹒１％，長實（０１１１３）跌

１﹒８％。

另一邊廂，出現債務問題的三家內房龍頭則仍期待更多地產救市政策出爐，集體「有妖氣」

，融創中國（０１９１８）飆２３﹒８％，中國恒大（０３３３３）升２０﹒３％，世茂集團

（００８１３）升９﹒９％。不過彭博分析師發報告潑下冷水，指中國當局的樓市刺激措施不太

可能扭轉受困民營地產商的合約銷售和收益前景，因為購房者對這些企業的交房能力逐漸失去信

心，即使要買房，亦會避免購買民營房企的未完工項目。

另外，碧桂園（０２００７）尋求將八隻境內債展期三年，本金合計約１０８億元人民幣，

其中部分債券相關公告顯示，持有人會議投票截止時間為今日晚上１０點。碧桂園心情緊張，股

價跌３﹒７％。



＊阿里高層變動，高盛感意外，股價應聲跌＊



阿里巴巴（０９９８８）指已於昨日完成領導層交接，蔡崇信正式接任集團董事會主席，吳

泳銘出任首席執行官。另外，吳泳銘將接替張勇出任阿里雲董事長及首席執行官，張勇退出阿里

管理層，委任於１０日生效。

蔡崇信向員工發出公開信，指阿里今年３月啟動公司２４年來最大的組織變革，整個變革在

各業務持續發展的同時穩步推進，目前已經基本成型，為下一階段發展打下重要基礎。蔡崇信在

信中感謝張勇為阿里的付出與貢獻，並表示集團決定投資１０億美元（７２億元人民幣），支持

張勇設立面向未來的科技基金。

高盛發表研究報告指，按照阿里今年６月公布，張勇原定卸任主席及ＣＥＯ後，將繼續擔任

阿里雲董事長兼ＣＥＯ，但如今卻宣布吳泳銘接替張勇出任阿裏雲董事長兼ＣＥＯ。高盛表示，

阿里雲管理層出現變動，可能會令市場感到意外，預期投資者將關注新管理層的進一步公布及澄

清。高盛目前仍然對阿里致力於實現淘寶天貓增長重新加快的承諾保持積極看法，同時看好集團

持續提升股東回報的發展方向，予目標價１３４港元，評級為買入，並列入確信買入名單。

阿里股價受消息帶動跌３％，但阿里健康（００２４１）則呈現升勢，漲逾６％，阿里影業

（０１０６０）也升２％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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