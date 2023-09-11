《經濟通通訊社１１日專訊》滬深減肥藥概念股全線上漲，常山藥業（深：３００２５５）
漲停，金凱生科（深：３０１５０９）漲１３﹒３％，聖諾生物（滬：６８８１１７）漲
６﹒３％，甘李藥業（滬：６０３０８７）、普利製藥（深：３００６３０）漲近６％，諾泰生
物（滬：６８８０７６）漲５﹒６％，昊帆生物（深：３０１３９３）漲４﹒７％，眾生藥業
（深：００２３１７）升２％，麗珠集團（深：０００５１３）升１﹒８％，愛美客
（深：３００８９６）升１﹒７％，復星醫藥（滬：６００１９６）升１﹒５％。
摩根大通近日提高對減肥藥的銷售額預測，預計到２０３０年，ＧＬＰ－１激動劑類藥物的
年銷售額將超過１０００億美元，諾和諾德、禮來形成雙寡頭壟斷。摩根大通指，不排除ＧＬＰ
－１在肥胖和糖尿病領域的銷售額可能進一步上升，在社交媒體大肆宣傳下，這類藥物的使用量
正在迅速上升。而從市場份額來看，胰島素市場在很大程度上仍將由禮來及諾和諾德這兩家公司
壟斷。
高盛亦在報告中指出，肥胖每年給美國的醫療系統帶來１７００億美元的成本，而到
２０３５年，這種慢性疾病的影響將使全球ＧＤＰ減少４萬億美元，相當於全球第四大經濟體德
國２０２２年的ＧＤＰ，而以ＧＬＰ－１類療法為主的減肥藥有望給這一趨勢帶來革命新的改變
，預計減肥藥物市場將從今年的剛剛超過５０億美元擴大到２０３０年的４４０億美元，翻近９
倍，而這種增長將使諾和諾德及禮來的減肥藥大幅受益。
另據中信證券測算，２０３０年中國減肥用ＧＬＰ－１受體激動劑的市場規模將達到３８３
億元人民幣。（ｓｌ）
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