《經濟通通訊社１１日專訊》Ａ股持續不振，中國當局出手引資入市。國家金融監督管理總

局昨日（１０日）發布《關於優化保險公司償付能力監管標準的通知》，對於保險公司投資滬深

３００指數成分股，風險因子從０﹒３５調整為０﹒３；投資科創板上市普通股票，風險因子從

０﹒４５調整為０﹒４。對於投資公開募集基礎設施證券投資基金（ＲＥＩＴＳ）中未穿透的，

風險因子從０﹒６調整為０﹒５。《通知》自發布之日起實施。

對保險公司而言，風險因子的降低意味著資本佔用減少，保險公司可支配的資金運用空間也

就更大，也就是說，增量險資入市空間將進一步被打開。內媒引述中國人民財險總裁于澤表示，

以人保財險投資的滬深３００指數成分股為例，調整落實後，最低資本將下降１６億元（人民幣

．下同）左右，「有利於我們進一步加大對滬深３００指數成分股、ＲＥＩＴｓ、國家戰略新興

產業未上市股權的投資，持續服務實體經濟和科技創新的發展。」

另外，通知明確，保險公司投資的國家戰略性新興產業未上市公司股權，風險因子賦值為

０﹒４。保險公司經營的科技保險適用財產險風險因子計量最低資本，按照９０％計算償付能力

充足率。



＊差異化調節最低資本要求＊



此外，《通知》還差異化調節最低資本要求。要求總資產１００億元以上、２０００億元以下

的財產險公司和再保險公司，以及總資產５００億元以上、５０００億元以下的人身險公司，最

低資本按照９５％計算償付能力充足率；總資產１００億元以下的財產險公司和再保險公司，以

及總資產５００億元以下的人身險公司，最低資本按照９０％計算償付能力充足率。

安華保險首席投資官張青松認為，差異化的監管標準將有力提升中小財險公司償付能力，推

動中小公司積極發展，回歸保險本源，提供更優質的保險風險保障。該政策推出落地後，預計中

小財險公司償付能力充足率將提高１３至１８個百分點。（ｌｃ）

