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AH股新聞

11/09/2023 08:06

蔡崇信正式接任阿里巴巴主席，張勇全面退出管理層

　　《經濟通通訊社１１日專訊》阿里巴巴（０９９８８）宣布，完成集團管理職務交接，蔡崇
信正式接任集團董事會主席，吳泳銘出任首席執行官。卸任主席兼首席執行官的張勇全面退出阿
里管理層，辭任旗下阿里雲董事長及首席執行官，由吳泳銘接任。
　　蔡崇信周日（１０日）晚間向員工發公開信公布有關消息。他指阿里今年３月啟動公司２４
年來最大的組織變革，整個變革在各業務持續發展的同時穩步推進，目前已經基本成型，初見成
效，為下一階段發展打下重要基礎。
　
＊阿里投資１０億美元支持張勇設立科技基金＊
　
　　蔡崇信在信中感謝張勇為阿里的付出與貢獻，讚揚張勇加入阿里１６年來成績斐然，帶領阿
里穩住大盤，度過一個又一個難關。蔡崇信同時宣布，集團決定投資１０億美元（７２億元人民
幣），支持張勇設立面向未來的科技基金，協助阿里對未來的科技布局打造更好的生態環境。同
時，張勇將獲集團頒發「功勳阿里人」的榮譽，為集團成立以來首次。
　　阿里巴巴今年６月已預告此次管理階層的交棒，當時張勇曾發信透露自己卸任的兩大原因，
一是阿里雲智慧集團完全分拆已經啟動，正處於向上發展的最關鍵時期，必須全身心投入；二是
考慮到分拆過程中公司規範化治理的要求，個人不宜再同時擔任兩家公司董事長與ＣＥＯ職務。
當時，張勇計劃將專職擔任阿里雲智慧集團董事長兼ＣＥＯ，專注阿里雲營運。但最終張勇主動
提出卸任阿里雲董事長與ＣＥＯ，即日由新任ＣＥＯ吳泳銘兼任。（ｒｙ）

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