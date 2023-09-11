《經濟通通訊社１１日專訊》據內地媒體報道，廣州首套房商貸利率下限突破ＬＰＲ（貸款

市場報價利率），降至ＬＰＲ減１０個基點，成為首個首套房商貸利率下限突破ＬＰＲ的一線城

市。

目前，廣州執行的最新房貸利率政策為，首套住房商業性個人住房貸款最低首付比例為不低

於３０％，利率下限為ＬＰＲ減１０個基點；廣州二套住房商業性個人住房貸款最低首付比例為

不低於４０％，利率下限為ＬＰＲ加３０個基點；廣州有２套房及以上者暫停發放貸款。

自從「認房不認貸」在全國多地落地執行，從政策效果看，以北京、上海為代表的熱點城市

成交量、帶看量明顯放大。

住房和城鄉建設部政策研究中心副主任浦湛日前接受採訪時表示，市場反響總體上是積極的

。「有市場機構也做過調查，全國整體上看，購房意願大概能夠增加１５個百分點，一線城市增

幅可能會更高。剛需和改善性需求購房者，積極入市的跡象是非常明顯的。一些市場機構的調研

顯示，帶看量和成交量，都有比較明顯的提升。」他表示。一系列樓市政策出台以後，北上廣深

積極落地，從過去房地產市場發展的過程來看，４個一線城市都是房地產的熱點城市，它們對周

邊城市乃至更大區域範圍內的城市，甚至是全國，都有非常明顯的風向標作用。（ｒｙ）



