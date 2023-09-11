《經濟通通訊社１１日專訊》在２０２３騰訊全球數字生態大會智慧交通專場上，騰訊
（００７００）與工業和信息化部電子第五研究所正式達成戰略合作。
根據協議，本次合作以騰訊實時孿生、交通ＯＳ、高精地圖、交通分布式雲平台、大數據、
人工智能、物聯網等數字化底座技術為基礎，結合工業和信息化部電子第五研究所在無人系統領
域安全和應用等已有技術經驗，雙方將開展無人系統領域新產品、新方案、新業態模式研究、成
果應用及市場推廣。（ｃｔ）
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11/09/2023 16:54
《中國要聞》騰訊與工信部電子五所合作，開展無人系統領域研究
《經濟通通訊社１１日專訊》在２０２３騰訊全球數字生態大會智慧交通專場上，騰訊
（００７００）與工業和信息化部電子第五研究所正式達成戰略合作。
根據協議，本次合作以騰訊實時孿生、交通ＯＳ、高精地圖、交通分布式雲平台、大數據、
人工智能、物聯網等數字化底座技術為基礎，結合工業和信息化部電子第五研究所在無人系統領
域安全和應用等已有技術經驗，雙方將開展無人系統領域新產品、新方案、新業態模式研究、成
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