《經濟通通訊社１１日專訊》在２０２３騰訊全球數字生態大會智慧交通專場上，騰訊

（００７００）與工業和信息化部電子第五研究所正式達成戰略合作。

根據協議，本次合作以騰訊實時孿生、交通ＯＳ、高精地圖、交通分布式雲平台、大數據、

人工智能、物聯網等數字化底座技術為基礎，結合工業和信息化部電子第五研究所在無人系統領

域安全和應用等已有技術經驗，雙方將開展無人系統領域新產品、新方案、新業態模式研究、成

果應用及市場推廣。（ｃｔ）

