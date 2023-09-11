《經濟通通訊社１１日專訊》滬深股市今早高開，上證綜合指數（滬綜指）高開，報

３１１９﹒６１點，深成指高開０﹒０９％，創業板指低開０﹒０４％，家電股造好，白酒股走

低。留意港股市場今日復市，陸股通恢復交易。

內地物價通縮壓力有所緩解，國家統計局公布，８月消費者價格指數（ＣＰＩ）同比上漲

０﹒１％，時隔一個月後恢復上漲，但仍低於市場預期的升０﹒２％。至於８月全國工業生產者

出廠價格（ＰＰＩ）同比下降３％，降幅比上月收窄１﹒４個百分點，為五個月最小跌幅，降幅

亦符市場預期。

在過去一個周末，監管當局馬不停蹄繼續出手穩住資本市場信心，最重磅政策當數提高保險

公司投資股市的槓桿。國家金融監督管理總局昨日發布通知，調降險企投資Ａ股風險因子，對於

保險公司投資滬深３００指數成分股，風險因子從０﹒３５調整為０﹒３；投資科創板上市普通

股票，風險因子從０﹒４５調整為０﹒４。對於投資公開募集基礎設施證券投資基金

（ＲＥＩＴＳ）中未穿透的，風險因子從０﹒６調整為０﹒５。

中證監就活躍資本市場、提振投資者信心召開三場座談會，參會者包括專家學者、境內外投

資者和部分個人投資者代表。中證監會上呼籲各界「及時就市場關切的重點熱點問題解疑釋惑，

共同營造良好的資本市場輿論環境」，又鼓勵行業機構要敢於、善於逆周期布局

另外，中信証券（０６０３０）（滬：６０００３０）、中金財富、安信證券等多家券商發

布公告，宣布於今日起將Ａ股市場融資保證金比例由此前的１００％調降至８０％。以９月７日

兩融餘額１﹒５７萬億元（人民幣．下同）計算，兩融規模未來將增加四分之一，新增規模將達

４０００億元。

人民銀行今日進行２１５０億元７天期逆回購，中標利率持平１﹒８％。即今日淨投放

２０３０億元。

（ｅｙ）

