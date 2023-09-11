《經濟通通訊社１１日專訊》監管當局馬不停蹄繼續出手穩住資本市場信心，不過大市依然

偏弱，陸股通恢復交易後保持小幅淨流出，醫藥股盤中強力拉漲，滬綜指盤中倒升０﹒５７％，

報３１３４﹒４５點，深成指升０﹒４４％，創業板指揚０﹒２２％。陸股通淨流出５﹒７億元

人民幣。

內地物價通縮壓力有所緩解，國家統計局公布，８月消費者價格指數（ＣＰＩ）同比上漲

０﹒１％，時隔一個月後恢復上漲，但仍低於市場預期的升０﹒２％。至於８月全國工業生產者

出廠價格（ＰＰＩ）同比下降３％，降幅比上月收窄１﹒４個百分點，為五個月最小跌幅，降幅

符市場預期。



＊保險股表現個別＊



最重磅提振Ａ股政策當數提高保險公司投資股市的槓桿。國家金融監督管理總局昨日發布通

知，調降險企投資Ａ股風險因子，對於保險公司投資滬深３００指數成分股，風險因子從

０﹒３５調整為０﹒３；投資科創板上市普通股票，風險因子從０﹒４５調整為０﹒４。對於投

資公開募集基礎設施證券投資基金（ＲＥＩＴＳ）中未穿透的，風險因子從０﹒６調整為０﹒５

。

風險因子的降低意味著資本佔用減少，保險公司可支配的資金運用空間也就更大，也就是說

，增量險資入市空間將進一步被打開。不過在Ａ股表現持續下行的當下，險資入市意願是一個問

題。保險股表現個別，中國太保（滬：６０１６０１）跌１﹒６％，中國人壽

（滬：６０１６２８）跌０﹒６％，光大銀行（滬：６０１８１８）升０﹒３％，新華保險

（滬：６０１３３６）升０﹒６％。



＊醫藥股炒起落鑊＊



醫藥板塊今早拉漲，金凱生科（深：３０１５０９）飆１１﹒５％，通化金馬

（深：０００７６６）、靈康藥業（滬：６０３６６９）升一成漲停，凱因科技

（滬：６８８６８７）升９﹒７％，復旦張江（滬：６８８５０５）升８﹒７％，迪哲醫藥

（滬：６８８１９２）升８﹒５％，百濟神州（滬：６８８２３５）漲８﹒１％。

減肥藥概念股更全線上漲，常山藥業（深：３００２５５）漲停，甘李藥業

（滬：６０３０８７）升８﹒１％，普利製藥（深：３００６３０）漲６﹒７％，聖諾生物

（滬：６８８１１７）漲６﹒１％，諾泰生物（滬：６８８０７６）漲４﹒９％，昊帆生物

（深：３０１３９３）漲４﹒５％。（ｅｙ）

