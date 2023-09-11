《經濟通通訊社１１日專訊》全國外匯市場自律機制專題會議今早召開，人民銀行官網在午

間即公布消息，當局在會上要求外匯市場自律機制核心成員機構自覺維護市場穩定，有序開展做

市自營交易，堅決杜絕投機炒作、煽動客戶等擾亂外匯市場秩序的行為；企業和居民要堅持「風

險中性」，不盲從跟風，不賭單邊，不賭點位，維護好財產安全。人行指，金融管理部門有能力

、有信心、有條件保持人民幣匯率基本穩定，該出手時就出手，堅決對單邊、順周期行為予以糾

偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險。紅旗高高舉，離岸人民幣兌美

元收復７﹒３０關口，日內漲近７００點。在岸人民幣兌美元漲近１％，日內漲超７００點。

另外，人民銀行罕見在Ａ股午間休市時間公布８月金融數據，其中，８月份人民幣貸款增加

１﹒３６萬億元（人民幣．下同），多於市場預期的１﹒２萬億，同比多增８６８億元。而月內

社會融資規模增量為３﹒１２萬億元，比上年同期多６３１６億元，亦遠勝於市場預測的

２﹒４６萬億元。

Ａ股市場午後開盤即見抬升，滬綜指升１﹒１４％，報３１５２﹒３６點，滬深３００指數

升１﹒０６％，深成指升１﹒１３％。上海Ｂ股跌０﹒４９％，深圳Ｂ股升０﹒２％。陸股通午

後恢復流入約２０億元。（ｅｙ）

