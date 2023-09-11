《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行罕見在周一的午間休市時間公布金融數據，其中，８

月份人民幣貸款增加１﹒３６萬億元（人民幣．下同），多於市場預期的１﹒２萬億，同比多增

８６８億元，創下歷史同期新增貸最高紀錄。而８月社會融資規模增量為３﹒１２萬億元，比上

年同期多６３１６億元，亦遠勝於市場預測的２﹒４６萬億元。多項信貸數據造好，反映在政策

降息及中國當局的推動下，銀行機構加大放貸力度，而且住戶中長期貸款增加１６０２億元，意

味著房貸部門恢復借多過還的擴張態勢。

除金融數據外，人民銀行在午間亦迅速即公布今早召開的全國外匯市場自律機制專題會議，

會上要求外匯市場自律機制核心成員機構自覺維護市場穩定，有序開展做市自營交易，堅決杜絕

投機炒作、煽動客戶等擾亂外匯市場秩序的行為。金融管理部門有能力、有信心、有條件保持人

民幣匯率基本穩定，該出手時就出手，堅決對單邊、順周期行為予以糾偏，堅決對擾亂市場秩序

行為進行處置，堅決防範匯率超調風險。紅旗高高舉，在岸、離岸人民幣大反攻，均漲超７００

點，離岸收復７﹒３關。

隨著人民幣急漲及利好數據公布，Ａ股市場午後開盤即見抬升，滬綜指一度升超過１％，不

過沽壓隨之加大，全日收市升幅收窄至０﹒８４％，報３１４２﹒７８點；醫藥股落鑊，深成指

升０﹒９８％，創業板指升０﹒６６％。上海Ｂ股升０﹒３４％，深圳Ｂ股升０﹒６２％。

陸股通早市保持窄幅淨流出，午後恢復流入，截至收市淨流入２２﹒４億元。兩市成交

８４１２億元，較上日大增２３﹒４％。



＊匯率強心針，民航、造紙走高＊



人民幣強升，對匯率敏感的民航股高飛，中國東航（滬：６００１１５）升２﹒４％，春秋

航空（滬：６０１０２１）升２﹒４％，海航控股（滬：６００２２１）升２％，南方航空

（滬：６０００２９）升１﹒６％，中國國航（滬：６０１１１１）升０﹒７％；造紙股同漲，

安妮股份（深：００２２３５）升６％，齊峰新材（深：００２５２１）升５％，順灝股份

（深：００２５６５）升２﹒７％，冠豪高新（滬：６００４３３）升２﹒６％，豪悅護理

（滬：６０５００９）升２﹒１％，博匯紙業（滬：６００９６６）升１﹒４％。

市況轉佳，券商股倒升，海通證券（滬：６００８３７）升５％，華泰證券

（滬：６０１６８８）升３％，東北證券（深：０００６８６）升２﹒８％，中銀證券

（滬：６０１６９６）、方正證券（滬：６０１９０１）升２﹒７％，財通證券

（滬：６０１１０８）升１﹒９％，國泰君安（滬：６０１２１１）升１﹒７％。



＊碧桂園展期方案今投票到期，地產股偏弱＊



碧桂園（０２００７）尋求將八隻境內債展期三年，本金合計約１０８億元，其中部分債券

相關公告

顯示，持有人會議投票截止時間為今日晚上１０點。地產同業屏息以待，濱江集團

（深：００２２４４）跌３％，招商蛇口（深：００１９７９）跌２﹒９％，新城控股

（滬：６０１１５５）跌２﹒６％，保利發展（滬：６０００４８）跌１﹒７％，萬科Ａ

（深：０００００２）跌１﹒５％。

醫藥板塊今日拉漲，金凱生科（深：３０１５０９）飆１２﹒７％，通化金馬

（深：０００７６６）、靈康藥業（滬：６０３６６９）升一成漲停，迪哲醫藥

（滬：６８８１９２）升９﹒２％，凱因科技（滬：６８８６８７）、復旦張江

（滬：６８８５０５）升９％，百濟神州（滬：６８８２３５）漲７﹒１％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３７６７﹒５４ ＋０﹒７４

上證綜合指數 ３１４２﹒７８ ＋０﹒８４ ３５１８﹒８４

上證Ａ股指數 ３２９５﹒１０ ＋０﹒８４

深證成份指數 １０３８２﹒３８ ＋０﹒９８ ４８９２﹒７６

深圳創業板指數 ２０６３﹒１９ ＋０﹒６６

上證Ｂ股指數 ２３７﹒７３ ＋０﹒３４ ０﹒９６

深證Ｂ股指數 １１４６﹒１１ ＋０﹒６２ ０﹒４０

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