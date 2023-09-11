《海納智見》２０２３年８月陸股通北上資金單月淨流出規模達到８９７億元，創下

２０１４年滬港通開通以來的單月流出最高值，截至９月７日，外資從８月１日至今的累計流出

規模已接近１０００億元。站在當前時點，如何看待短期外資的大幅流出？外資長期加倉Ａ股的

趨勢能否延續？本文對此作分析。



今年８月初以來北上資金的持續淨流出引發市場關注，從三個維度作歷史對比分析來看，發

現今年８至９月外資的流出幅度或已確實相對明顯。首先９月初北上累計規模已低於長期趨勢線

，類似２０２２年１１月初。長周期來看，北上流入規模一直是處於向上趨勢的，但截止

２０２３年９月７日時北上資金的累計規模已低於長期趨勢線，向下波動幅度約為１６００億元

，接近２０２２年１０月底至１１月初情況。從６０天滾動視角看，外資短期賣出動量已達到歷

史較高水平。此外，統計歷史上北上資金累計規模的階段性高點及低點，今年８至９月（截至

２０２３╱９╱７）陸股通北上資金累計規模從高點至低點總計減少近１０００億元，淨流出規

模與前五次外資大幅流出情形相比已處於前列。



從海外投資者持股市值在市場中的比重來看，亞太市場中橫向對比之下Ａ股市場的外資佔比

明顯偏低：例如截至２０２２年中國台灣股市裏外資持股市值佔比約４０％、日股３０％、韓股

２７％，而同期Ａ股市場中外資的持股市值佔比不到５％，可見外資在Ａ股市場仍有較大的投資

空間。長期視角下機構投資者憑藉著專業優勢往往能在指數基礎上實現超額收益，例如２０１６

年以來陸股通５０指數（陸股通持股市值居前的個股組合）的年化收益率近８％，股票型基金總

指數年化收益率近１０％，均明顯高於同期的滬深３００（２０１６年來考慮分紅的收益率約

６％）和全Ａ指數（考慮分紅的收益率約４％）。由此可見，長期來看Ａ股市場對於外資等專業

機構投資者而言具有較高的投資價值。



往後看，國內穩增長政策落地見效疊加人民幣匯率企穩有望推動外資回流Ａ股。當前促進外

資回流Ａ股的積極因素已在醞釀。隨著國內發力穩增長、美聯儲貨幣政策壓力放緩，人民幣匯率

有望企穩，推動外資回流Ａ股。借鑒歷史經驗，外資大幅流出壓力緩解後補回前期流出金額的時

間跨度基本在１至３個月左右。後續隨著政策發力推動基本面修復、資金面回暖，市場有望逐漸

抬高。

從行業層面來看，本次外資的流出或可類比２０２２年７至１１月情形，當國內政策及基本

面出現明顯積極信號後，前期外資流出較多的消費順周期板塊迎來更明顯的資金回流。在具體行

業配置上，中短期需圍繞穩增長和活躍資本市場等政治局會議亮點進行布局。７２４政治局會議

提出要「活躍資本市場」、「適時調整優化房地產政策」，地產和券商有望明顯受益。同時，政

策催化下低估低配的消費彈性或更大。中期來看，經濟結構的調整需要加快建設現代化產業體系

，數字經濟或仍是本輪行情的中期主線。從政策和技術這兩個角度出發，尋找數字經濟中訂單好

轉、業績顯現的方向。一是政策發力的數字基建、信創等領域。二是技術變革下人工智能及上游

半導體等領域。



風險提示：穩增長政策落地進度不及預期，國內經濟修復不及預期。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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