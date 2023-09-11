《經濟通通訊社１１日專訊》國慶中秋雙節臨近，機票搜索量較２０１９年增長兩倍，攜程

集團（０９９６１）大住宿事業群ＣＥＯ陳瑞亮表示，有信心國內旅遊業明年能夠完全復甦，包

括本地遊和出境遊。

旅遊股震盪拉升，華天酒店（深：０００４２８）漲６﹒８％，凱撒旅業

（深：０００７９６）升４％，曲江文旅（滬：６００７０６）升３﹒６％，桂林旅遊

（深：０００９７８）、張家界（深：０００４３０）及雲南旅遊（深：００２０５９）均升近

２％。（ｒｙ）

