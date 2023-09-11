《經濟通通訊社１１日專訊》在內地一線城市之中，廣州樓市所遭受的考驗最為嚴峻，這從

廣州近日以來的密集式掏出調控工具便可得知：除了「認房不認貸」之外，廣州將房貸利率下限

調整為ＬＰＲ減１０個基點，是首個首套房商貸利率下限突破ＬＰＲ的一線城市，而且居民買第

二套單位可享受與首套房同樣的首付比和房貸利率，有報道還指出廣州當局已悄然取消樓市「限

價令」。這一套組合拳下來，廣州相當於全面鬆綁調控，以挽救岌岌可危的樓市。

據《財新》報道，廣州當局在發展商進行開盤價格備案時，不再提供指導價，相當於低調

取消樓盤限價令，結果導致當地多家樓盤給出的備案價超出市場預期，例如琶洲南ＴＯＤ項目最

新的平均備案價從８月的每平方米１４萬元（人民幣．下同），突然調高到每平方米２０萬元以

上。儘管如此，在限價令期間，一些樓盤會以「茶水費」的方式向購房者收取高額費用，以補貼

政府指導價與市場價之間的差額，而在限價令取消後，「茶水費」可能就沒有存在的需要。

目前，廣州執行的最新房貸利率政策為，首套住房商業性個人住房貸款最低首付比例為不低

於３０％，利率下限為ＬＰＲ減１０個基點；廣州二套住房商業性個人住房貸款最低首付比例為

不低於４０％，利率下限為ＬＰＲ加３０個基點，但若首套房貸款已結清，二套房最低首付比則

可降至３０％，利率下限亦會調整為ＬＰＲ減１０個基點；廣州有２套房及以上者暫停發放貸款

。（ｅｙ）

