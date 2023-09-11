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AH股新聞

11/09/2023 10:03

【樓市鬆綁】廣州全面刺激樓市：降息降首付比例，低調撤限價令

　　《經濟通通訊社１１日專訊》在內地一線城市之中，廣州樓市所遭受的考驗最為嚴峻，這從
廣州近日以來的密集式掏出調控工具便可得知：除了「認房不認貸」之外，廣州將房貸利率下限
調整為ＬＰＲ減１０個基點，是首個首套房商貸利率下限突破ＬＰＲ的一線城市，而且居民買第
二套單位可享受與首套房同樣的首付比和房貸利率，有報道還指出廣州當局已悄然取消樓市「限
價令」。這一套組合拳下來，廣州相當於全面鬆綁調控，以挽救岌岌可危的樓市。
　　　據《財新》報道，廣州當局在發展商進行開盤價格備案時，不再提供指導價，相當於低調
取消樓盤限價令，結果導致當地多家樓盤給出的備案價超出市場預期，例如琶洲南ＴＯＤ項目最
新的平均備案價從８月的每平方米１４萬元（人民幣．下同），突然調高到每平方米２０萬元以
上。儘管如此，在限價令期間，一些樓盤會以「茶水費」的方式向購房者收取高額費用，以補貼
政府指導價與市場價之間的差額，而在限價令取消後，「茶水費」可能就沒有存在的需要。
　　目前，廣州執行的最新房貸利率政策為，首套住房商業性個人住房貸款最低首付比例為不低
於３０％，利率下限為ＬＰＲ減１０個基點；廣州二套住房商業性個人住房貸款最低首付比例為
不低於４０％，利率下限為ＬＰＲ加３０個基點，但若首套房貸款已結清，二套房最低首付比則
可降至３０％，利率下限亦會調整為ＬＰＲ減１０個基點；廣州有２套房及以上者暫停發放貸款
。（ｅｙ）

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