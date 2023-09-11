《經濟通通訊社１１日專訊》國家金融監督管理總局昨日發布通知，調降險企投資Ａ股風險

因子，對於保險公司投資滬深３００指數成分股，風險因子從０﹒３５調整為０﹒３；投資科創

板上市普通股票，風險因子從０﹒４５調整為０﹒４。對於投資公開募集基礎設施證券投資基金

（ＲＥＩＴＳ）中未穿透的，風險因子從０﹒６調整為０﹒５。

中國人壽保險（集團）公司首席投資官王軍輝對內媒表示，本次金融監管總局文件的出台，

是立足行業自身發展規律，更好地服務實體經濟、更好地支持資本市場發展的創新實踐。他認為

本次政策的出台，對保險資金加大權益資產配置，特別是加大對科技創新戰略的支持，具有直接

推動作用。

王軍輝指新政可優化資本計量標準，如《通知》第三條將剩餘期限１０年期以上保單未來盈

餘計入核心資本的比例從３５％提高至４０％，第五條將符合條件的非基礎資產納入利率風險最

低資本計量範圍，這些政策的優化在一定程度上可以提高保險公司的核心資本，進而間接釋放權

益資產的配置空間；新政通過優化風險因子，進一步釋放權益資產配置空間，同時也更直接地體

現引導保險資金支持科技創新的戰略導向作用；引導保險資金發揮長期資金的優勢，鼓勵長期價

值投資。

王軍輝表示，當前資本市場受制於內外多重因素的影響，波動較大，但中國經濟長期向好的

趨勢不變，各項支持資本市場的政策密集出台，正處於從量變到質變的關鍵時期。王軍輝更指，

Ａ股市場投資價值不斷凸顯，為保險資金的配置提供了難得的戰略性歷史機遇，保險資金在Ａ股

市場投資規模接近３萬億元人民幣，是中國資本市場中重要的壓艙石、穩定器。（ｅｙ）

