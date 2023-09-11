《經濟通通訊社１１日專訊》中國國務院總理李強在印度出席Ｇ２０集團峰會期間，與英國

首相辛偉誠會面。李強指出，中英兩國經濟你中有我、我中有你，雙方應當堅持開放合作，維護

和擴大共同利益，並應當妥善處理分歧問題，秉持包容互鑑精神，尊重對方的核心利益和重大關

切。中方願與英方一道努力，堅持相互尊重，平等相待，客觀看待彼此發展，增進理解互信，推

動中英關係行穩致遠。

李強表示，中英雙方應共同反對將經貿合作泛政治化、泛安全化，推動構建開放型世界經濟

，維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，確保全球產業鏈供應鏈穩定暢通。中方歡迎英方繼續

拓展對華務實合作，願同英方深化貿易、投資、綠色發展、人文科技等領域合作，共同支持和促

進全球可持續發展。

辛偉誠表示，英國尊重中國的歷史文化，重視中國在國際體系中發揮的重要作用。英方願同

中方進行建設性、坦誠對話，加強經貿、科技等領域務實合作，妥善處理分歧，共同應對氣候變

化等全球性挑戰，構建穩定和互惠的英中關係。



＊辛偉誠向李強表達不接受干預英國民主體制＊



此外，辛偉誠在會後透露，會面期間向李強提到有英國國會下議院的研究員涉嫌為中國做間

諜的事件，稱非常關注對英國國會民主體制的干預，稱這些行為明顯不可接受。英國警方今年３

月中以涉嫌為中國做間諜拘捕兩人，其中一人是英國國會下議院的研究員，曾在中國居住及工作

，持有英國國會通行證，曾接觸多名執政保守黨議員，包括外交事務委員會主席。

