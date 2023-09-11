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AH股新聞

11/09/2023 13:03

【聚焦人幣】人行高調要求自律機制維穩匯率，人幣離岸收復７﹒３

　　《經濟通通訊社１１日專訊》全國外匯市場自律機制專題會議今早召開，人民銀行官網在午
間即公布消息，當局在會上要求外匯市場自律機制核心成員機構自覺維護市場穩定，有序開展做
市自營交易，堅決杜絕投機炒作、煽動客戶等擾亂外匯市場秩序的行為。人行指，金融管理部門
有能力、有信心、有條件保持人民幣匯率基本穩定，該出手時就出手，堅決對單邊、順周期行為
予以糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險。
　　人行在公布外匯市場自律機制專題會議後，更罕見在Ａ股午間休市時間公布８月金融數據，
其中，８月份人民幣貸款增加１﹒３６萬億元（人民幣．下同），多於市場預期的１﹒２萬億，
同比多增８６８億元。而月內社會融資規模增量為３﹒１２萬億元，比上年同期多６３１６億元
，亦遠勝於市場預測的２﹒４６萬億元。
　　８月社融數據遠超市場預期，更為提振市場信心。在人行高調要求自律機制維穩匯率之下，
在岸、離岸人民幣兌美元匯率接力早盤升勢凌厲，接連收復７﹒３３、７﹒３２、７﹒３１關口
。社融數據中午公布後，人民幣即期漲幅更擴大至超過７００點，升穿７﹒２７關，高見
７﹒２６０８，創８月１４日以來近一個月新高。
　　離岸人民幣亦一度升超過７００點，收復７﹒３０關，高見７﹒２９４５。（ｓｌ）
　

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