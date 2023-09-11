《經濟通通訊社１１日專訊》全國外匯市場自律機制專題會議今早召開，人民銀行官網在午

間即公布消息，當局在會上要求外匯市場自律機制核心成員機構自覺維護市場穩定，有序開展做

市自營交易，堅決杜絕投機炒作、煽動客戶等擾亂外匯市場秩序的行為。人行指，金融管理部門

有能力、有信心、有條件保持人民幣匯率基本穩定，該出手時就出手，堅決對單邊、順周期行為

予以糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險。

人行在公布外匯市場自律機制專題會議後，更罕見在Ａ股午間休市時間公布８月金融數據，

其中，８月份人民幣貸款增加１﹒３６萬億元（人民幣．下同），多於市場預期的１﹒２萬億，

同比多增８６８億元。而月內社會融資規模增量為３﹒１２萬億元，比上年同期多６３１６億元

，亦遠勝於市場預測的２﹒４６萬億元。

８月社融數據遠超市場預期，更為提振市場信心。在人行高調要求自律機制維穩匯率之下，

在岸、離岸人民幣兌美元匯率接力早盤升勢凌厲，接連收復７﹒３３、７﹒３２、７﹒３１關口

。社融數據中午公布後，人民幣即期漲幅更擴大至超過７００點，升穿７﹒２７關，高見

７﹒２６０８，創８月１４日以來近一個月新高。

離岸人民幣亦一度升超過７００點，收復７﹒３０關，高見７﹒２９４５。（ｓｌ）



