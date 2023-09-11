《經濟通通訊社１１日專訊》中國經濟初步企穩，８月消費者價格指數（ＣＰＩ）同比上漲

０﹒１％，時隔一月恢復上漲，但仍低於市場預期的升０﹒２％；工業生產者出廠價格指數

（ＰＰＩ）同比下降３％，符合預期，且是五個月最小跌幅。《路透》引述分析師認為，ＣＰＩ

和ＰＰＩ同比已經「觸底反彈」，年內消費者物價有望穩步回升，國內工業品市場供需料繼續好

轉。不過，他們同時認為，偏低的價格指標反映出需求總體仍然疲軟，中國的貨幣政策仍應「以

我為主」，最好是抓住９月的降準機會窗口，並在必要時繼續降息。

國泰君安國際首席經濟學家周浩認為，ＣＰＩ同比狀況略有改善，ＰＰＩ緊縮情況亦正在收

窄，表明復甦進程緩慢而溫和。總體而言，當前通脹率仍然表明需求疲軟，在可預見的未來需要

更多政策支持。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟則表示，考慮到通脹不足背景下實際利率偏高的情況，

在抓住９月降準的機會窗口後，後續仍有進一步降息的必要性與可能性。貨幣政策仍需「以我為

主」，根據國內宏觀經濟和物價形勢適時調節。



＊周茂華：豬肉價格改善助消費者物價穩步走高＊



光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華預計，年內消費者物價穩步回升，主要是國內需求穩

步復甦，國內進入生豬消費旺季，有助於帶動豬肉價格邊際改善，加之年內基數影響效應減弱，

有助於帶動消費者物價穩步走高。不過，他並指出，大環境仍是需求追趕供給，相對豬肉需求，

國內生豬供給仍充裕；同時，國內商品市場供給充足，漲價乏力，年內物價有望繼續保持溫和。

ＰＰＩ方面，從趨勢看，同比有望延續改善態勢，主因市場需求逐步回暖、基數效應減弱，能源

等商品價格快速回落階段已經過去。（ｓｌ）

