《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，８月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額２８６﹒９３

萬億元（人民幣．下同），同比增長１０﹒６％，略低於市場預期的增１０﹒７％，增速分別比

上月末和上年同期低０﹒１個和１﹒６個百分點。

狹義貨幣（Ｍ１）餘額６７﹒９６萬億元，同比增長２﹒２％，增速分別比上月末和上年同

期低０﹒１個和３﹒９個百分點。

流通中貨幣（Ｍ０）餘額１０﹒６５萬億元，同比增長９﹒５％。

當月淨投放現金３８６億元。（ｃｔ）

