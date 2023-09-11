  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

11/09/2023 12:56

【聚焦數據】內地８月末Ｍ２增速回落至１０﹒６％，略低預期

　　《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，８月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額２８６﹒９３
萬億元（人民幣．下同），同比增長１０﹒６％，略低於市場預期的增１０﹒７％，增速分別比
上月末和上年同期低０﹒１個和１﹒６個百分點。
　　狹義貨幣（Ｍ１）餘額６７﹒９６萬億元，同比增長２﹒２％，增速分別比上月末和上年同
期低０﹒１個和３﹒９個百分點。
　　流通中貨幣（Ｍ０）餘額１０﹒６５萬億元，同比增長９﹒５％。
　　當月淨投放現金３８６億元。（ｃｔ）

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨唔係得犯罪活動！當年香港有八成魚蛋來自九龍城寨！？

鬼節必聽鬼故！知名音樂人因葵帶你北角靈異遊~ 竟然意外捕捉詭異女聲！？│港古仔

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金