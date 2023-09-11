《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，８月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額２８６﹒９３
萬億元（人民幣．下同），同比增長１０﹒６％，略低於市場預期的增１０﹒７％，增速分別比
上月末和上年同期低０﹒１個和１﹒６個百分點。
狹義貨幣（Ｍ１）餘額６７﹒９６萬億元，同比增長２﹒２％，增速分別比上月末和上年同
期低０﹒１個和３﹒９個百分點。
流通中貨幣（Ｍ０）餘額１０﹒６５萬億元，同比增長９﹒５％。
當月淨投放現金３８６億元。（ｃｔ）
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11/09/2023 12:56
【聚焦數據】內地８月末Ｍ２增速回落至１０﹒６％，略低預期
《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，８月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額２８６﹒９３
萬億元（人民幣．下同），同比增長１０﹒６％，略低於市場預期的增１０﹒７％，增速分別比
上月末和上年同期低０﹒１個和１﹒６個百分點。
狹義貨幣（Ｍ１）餘額６７﹒９６萬億元，同比增長２﹒２％，增速分別比上月末和上年同
期低０﹒１個和３﹒９個百分點。
流通中貨幣（Ｍ０）餘額１０﹒６５萬億元，同比增長９﹒５％。
當月淨投放現金３８６億元。（ｃｔ）
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