《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，８月份人民幣貸款增加１﹒３６萬億元（人民
幣．下同），多於市場預期的１﹒２萬億，同比多增８６８億元。
１－８月，人民幣貸款增加１７﹒４４萬億元，同比多增１﹒７６萬億元。分部門看，住戶
貸款增加３９２２億元，其中，短期貸款增加２３２０億元，中長期貸款增加１６０２億元；企
（事）業單位貸款增加９４８８億元，其中，短期貸款減少４０１億元，中長期貸款增加
６４４４億元，票據融資增加３４７２億元；非銀行業金融機構貸款減少３５８億元。
８月末，外幣貸款餘額６８９０億美元，同比下降１６﹒７％。前八個月外幣貸款減少
５２６億美元，同比少減３３３億美元。８月份外幣貸款減少１２５億美元，同比少減２２２億
美元。
＊８月人民幣存款增１﹒２６萬億元，外幣存款減少２６４億美元＊
１－８月人民幣存款增加２０﹒２４萬億元，同比多增１１５８億元。８月份人民幣存款增
加１﹒２６萬億元，同比少增１３２億元。其中，住戶存款增加７８７７億元，非金融企業存款
增加８８９０億元，財政性存款減少８８億元，非銀行業金融機構存款減少７３２２億元。
１－８月外幣存款減少５８５億美元，同比少減２７２億美元。８月份外幣存款減少２６４
億美元，同比少減１６１億美元。（ｃｔ）
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