《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，截至２０２３年８月底社會融資規模存量為
３６８﹒６１萬億元（人民幣．下同），同比增長９％。
其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為２３０﹒２４萬億元，同比增長１０﹒９％；對
實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為１﹒８２萬億元，同比下降１６﹒８％；委托貸款餘
額為１１﹒３３萬億元，同比增長２﹒４％；信託貸款餘額為３﹒７７萬億元，同比下降
２﹒９％；未貼現的銀行承兌匯票餘額為２﹒６７萬億元，同比下降８﹒２％；企業債券餘額為
３１﹒４６萬億元，同比下降０﹒２％；政府債券餘額為６５﹒１５萬億元，同比增長
１１﹒５％；非金融企業境內股票餘額為１１﹒２８萬億元，同比增長１０﹒２％。
從結構看，８月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的６２﹒５％
，同比高１﹒１個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒５％，同比低
０﹒１個百分點；委托貸款餘額佔比３﹒１％，同比低０﹒２個百分點；信託貸款餘額佔比１％
，同比低０﹒１個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比０﹒７％，同比低０﹒２個百分點；
企業債券餘額佔比８﹒５％，同比低０﹒８個百分點；政府債券餘額佔比１７﹒７％，同比高
０﹒４個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比３﹒１％，同比高０﹒１個百分點。（ｅｙ）
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