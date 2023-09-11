【ＦＯＣＵＳ】借二十國（Ｇ２０）領導人峰會高調展示東道主新國名「ＢＨＡＲＡＴ（婆

羅多）」後，即將迎來第十個「總理之年」的７２歲莫迪，下一步志在將「條條大路通羅馬」的

古老諺語，更改為「條條大路通印度」。



＊連接亞洲、中東、歐洲＊



中國最高層首次缺席的Ｇ２０領導人峰會，周日（１０日）在印度新德里落幕，經過逾

２００小時的艱巨談判，與會各方終在最後一刻就聯合聲明達成妥協。其中，去年峇里島聲明中

的「譴責俄羅斯」「呼籲撤軍」等字眼欠奉，被視作堅拒「選邊站」的莫迪，成功堵住歐美嘴巴

的實力展示。為此立下頭功的印度首席談判代表Ａｍｉｔａｂｈ Ｋａｎｔ就稱，經此一役，該

國當之無愧「全球南方的代言人」。

但印度的野心顯然遠不止拯救聯合聲明於難產邊緣，而是２１世紀的歐亞經濟領軍者，大舞

台即是最新揭盅的「印度－中東－歐洲經濟走廊」。據印度、美國、沙特、阿聯酋、法國、德國

、意大利、歐盟八方簽署的諒解備忘錄，該經濟走廊的目標是，通過連接亞洲、中東、歐洲的港

口，開創鐵路互聯互通的新時代。



＊覆蓋糧食、能源、通訊＊



具體而言，該走廊東起印度最大的港口孟買，經海路直達阿拉伯灣畔的杜拜；之後借貫穿阿

聯酋、沙特、約旦、以色列的鐵路，到達地中海畔的海法港；接著再經海路，停靠希臘比雷埃夫

斯港，進入歐洲腹地。

何解事件被白宮稱為「具有里程碑意義」？看看印度去年出口額高逾４５０９億美元，而歐

盟位列其第二大出口目的地，對阿聯酋、沙特出口亦分別達３１６億、１０７億美元，打通此走

廊，估算印度貨物運往歐洲的時間將較現時縮短４０％。

除了汽油、稻米、藥物、鑽石等貨物，更值留意的是，該經濟走廊還將覆蓋清潔能源開發及

出口、鋪設海底電纜並連接能源網和電信線路，因此被歐盟委員會主席馮德萊恩描述為「跨越各

大洲和文明的綠色數字橋樑」。此外，由於走廊涉及貫穿中東四國的鐵路，拋開基建商機，沙特

和阿拉伯國家關係若因此解凍，將符合美國在中東的利益。



＊中企駐足兩大港口節點＊



鑒於此，坊間將「印度－中東－歐洲經濟走廊」，視作抗衡中國在中東、歐洲的影響力，甚

至直接挑戰一帶一路倡議。事實上，早在２０２１年１０月，印度、美國、以色列、阿聯酋的外

交部長就已構想印度到歐洲的聯運走廊；２０２２年初，沙特宣布擬在全國範圍修建８０００公

里的新鐵路線；今年７月，以色列總理內塔尼亞胡亦稱，計劃耗資２７０億美元修建連接該國南

北的鐵路線，並擬延伸至沙特乃至更廣泛的阿拉伯半島。

不過，這些雄心勃勃的計劃，若離開「高鐵狂魔」中國的參與，恐注定效率低下。而作為該

經濟走廊的重要節點、位於以色列的海法港，早在２０２１年就由上海國際港務集團運營；此外

，希臘的比雷埃夫斯港亦由中遠海運集團擁有３５年的特許經營權（２００８年簽署）。

「印度－中東－歐洲經濟走廊」會否如同Ｇ７前年宣布的「重建更好世界（Ｂｕｉｌｄ

Ｂａｃｋ Ｂｅｔｔｅｒ Ｗｏｒｌｄ，Ｂ３Ｗ）」計劃（以４０萬億美元幫助改善發展中國家

基建）一樣，雷聲大雨點小？一半稅收用於償還債務利息的莫迪政府，「條條大路通印度」恐說

易行難。

