《經濟通通訊社１１日專訊》網上盛傳茅台集團前董事長袁仁國上周六晚（９日）在獄中病

逝，終年６６歲。內媒《紅星資本局》今日引述多方消息指出，袁仁國確已去世，其中貴陽市某

殯儀館相關工作人員透露，其遺體從貴州省某監獄運到殯儀館停放，暫未火化；有相關情況的接

近人士稱，遺體火化後，袁仁國的骨灰將送回家鄉並舉行告別儀式。貴州茅台相關工作人員則表

示，袁仁國去世消息還需要核實。

袁仁國１９７５年以知青身份進入茅台酒廠工作，１９９８年起陸續擔任茅台酒廠改制後的

茅台集團黨委副書記、書記、總經理、副董事長，貴州茅台酒股份（滬：６００５１９）總經理

、董事長等職；２０１７年被任命為貴州省第十二屆人民代表大會財政經濟委員會副主任委員，

次年兼任貴州省政協經濟委員會副主任委員，同時卸去茅台集團、貴州茅台酒股份內的職務，至

２０１９年落馬，被開除黨籍和公職。

袁仁國被認為是貴州茅台蛻變成「國寶」的關鍵人物，其任內將茅台集團的年產值從１０億

元（人民幣．下同）提升至７６０億元，還提出「品牌、市場、營銷」深度融合的管理理念，令

茅台酒變得炙手可熱，甚至一酒難求。



＊利用茅台酒經營權撈取政治資本，大搞家族式腐敗＊



然而，袁仁國被查實「將茅台酒經營權作為拉攏關係、利益交換的工具，進行政治攀附，撈

取政治資本；大搞權權、權錢交易，大肆為不法經銷商違規從事茅台酒經營提供便利，嚴重破壞

茅台酒營銷環境；大搞『家族式腐敗』」等，甚至「轉移贓款贓物，與他人串供，對抗組織審查

」；違規從事營利活動，非法獲取鉅額利益；大搞權色、錢色交易；利用職務上的便利，為他人

謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大。

袁仁國被以受賄罪逮捕及起訴。案件２０１９年９月公開審理，２０２１年９月被裁定受賄

１﹒１２９億元罪成，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身。（ｓｌ）

